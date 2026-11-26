ETV Bharat / state

एटा में जीजा-साले समेत चार युवक गंभीर घायल; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में मौजूद लोग ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : थाना रिजोर क्षेत्र के गांव वृंदावन मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. भीषण सड़क हादसे में जीजा-साले समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.





मिली जानकारी के मुताबिक, एक बाइक पर सवार रोहित और विकास एटा की तरफ आ रहे थे. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार सूरज और प्रशांत कासगंज जा रहे थे. बताया जा रहा है कि सूरज और प्रशांत अपने भांजे की शादी में कासगंज जा रहे थे. इसी दौरान गांव वृंदावन मोड़ के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.



