एटा में जीजा-साले समेत चार युवक गंभीर घायल; दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, अस्पताल में भर्ती
जैथरा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:30 PM IST
एटा : थाना रिजोर क्षेत्र के गांव वृंदावन मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. भीषण सड़क हादसे में जीजा-साले समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.
मिली जानकारी के मुताबिक, एक बाइक पर सवार रोहित और विकास एटा की तरफ आ रहे थे. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार सूरज और प्रशांत कासगंज जा रहे थे. बताया जा रहा है कि सूरज और प्रशांत अपने भांजे की शादी में कासगंज जा रहे थे. इसी दौरान गांव वृंदावन मोड़ के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना रिजोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया.
जैथरा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में चार लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए एटा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में ले लिया है. हादसे के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है. मेडिकल कॉलेज में भर्ती चारों घायलों का उपचार जारी है.
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