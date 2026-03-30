UPPCS की सूची में अयोध्या से एक साथ 4 युवाओं को मिली सफलता, चौथी रैंक पर पहुंची अनामिका मिश्रा बनी डिप्टीं कलेक्टर
अयोध्या की साकेत पुरी कॉलोनी निवासी अनामिका मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 6:15 PM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित होते ही अयोध्या के लिए गर्व की बड़ी खबर सामने आई है. आयोग द्वारा जारी सूची में जनपद से 4 युवाओं की नियुक्ति हुई है.
अयोध्या की साकेत पुरी कॉलोनी निवासी अनामिका मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है और अब वह डिप्टी कलेक्टर बनी हैं. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरा जनपद और प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
अनामिका मिश्रा के पिता महेंद्र नाथ मिश्रा अयोध्या के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं. अनामिका की शादी तीन वर्ष पूर्व आकाश पांडे से हुई थी.
अनामिका ने बताया कि उन्हें रात करीब 12 बजे परिणाम आने की जानकारी मिली और जब पता चला कि उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया है, तो खुशी के कारण पूरी रात नींद नहीं आई. वहीं उनके पति आकाश पांडे ने इस सफलता को उनकी मेहनत और तपस्या का परिणाम बताया.
सबसे खास बात यह रही कि अनामिका ने बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर ही तैयारी की. उनके पिता महेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि वे वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड करके देते थे, और अनामिका उन्हीं से पढ़ाई करती थीं.
वहीं जनपद के अलग अलग क्षेत्र के निवासियों ने सोहावल तहसील के निवासी शिवकांत तिवारी नायब तहसीलदार, हंसपुर निवासी सोनम यादव एसडीएम, अमानीगंज ब्लाक से प्रिंस तिवारी डिप्टी जेलर केवपद पर चयन हुआ है.
चयनित इन सभी युवाओं के परिजनों ने यह संदेश दिया कि ईमानदार अधिकारी बनें और अपने कार्य में संविधान को सर्वोपरि रखें—चाहे नेता हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या आम जनता, सभी के साथ निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करें, यही उनकी कामना है.