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UPPCS की सूची में अयोध्या से एक साथ 4 युवाओं को मिली सफलता, चौथी रैंक पर पहुंची अनामिका मिश्रा बनी डिप्टीं कलेक्टर

UPPCS की सूची में अयोध्या से एक साथ 4 युवाओं को मिली सफलता. ( ETV BHARAT )

अयोध्या: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित होते ही अयोध्या के लिए गर्व की बड़ी खबर सामने आई है. आयोग द्वारा जारी सूची में जनपद से 4 युवाओं की नियुक्ति हुई है. अयोध्या की साकेत पुरी कॉलोनी निवासी अनामिका मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है और अब वह डिप्टी कलेक्टर बनी हैं. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरा जनपद और प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है. चौथी रैंक पर पहुंची अनामिका मिश्रा बनी डिप्टी कलेक्टर. (ETV BHARAT) अनामिका मिश्रा के पिता महेंद्र नाथ मिश्रा अयोध्या के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं. अनामिका की शादी तीन वर्ष पूर्व आकाश पांडे से हुई थी.