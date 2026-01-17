ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक सड़क हादस, हाइवा और कार की भीषण टक्कर में चार की मौत

मधेपुरा में तेज रफ्तार हाइवा और कार की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई है. दो मृतकों की पहचान हुई. पढ़ें खबर-

Madhepura Road Accident
मधेपुरा में सड़क दुर्घटना (ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 9:14 AM IST

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में शनिवार की सुबह करीब 4 बजे एक भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-106 पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और बिजली ग्रिड (पावर ग्रिड) के बीच उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार हाइवा और एक कार के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका बड़ा हिस्सा हाइवा के अंदर घुस गया.

टक्कर से कार के उड़े परखच्चे: प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार टक्कर के बाद कार हाइवा के नीचे दब गई और उसमें सवार चारों युवक बुरी तरह फंस गए. हादसे की तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं. तीन युवकों के सिर कुचल गए, जबकि एक की आंखें फूट गईं. कार के अंदर खून ही खून फैला हुआ था. ड्राइवर सीट पर बैठे युवक का सिर बाहर लटक गया, जबकि बगल में बैठा युवक उछलकर ड्राइविंग सीट तक पहुंच गया. पीछे की सीट पर बैठे दोनों युवकों में से एक के सिर पर गंभीर चोट आई थी.

Madhepura Road Accident
चार युवकों की मौत (ETV Bharat)

पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाले शव: सुबह-सुबह घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत सदर थाना पुलिस और एंबुलेंस को जानकारी दी गई. सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. गंभीर हालत में सभी चारों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

दो मृतकों की हुई पहचान: मृतकों में से दो की पहचान हो चुकी है. ये दोनों मधेपुरा जिले के ही निवासी हैं. पहचान होने वाले युवकों में मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20, गुलजारबाग निवासी अशोक साह के पुत्र सोनू कुमार और मस्जिद चौक वार्ड नंबर 13 निवासी सुबोध साह के पुत्र साहिल राज शामिल हैं. शेष दो मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है.

Madhepura Road Accident
कार के परखच्चे उड़ गए (ETV Bharat)

हाइवा चालक फरार: हादसे के बाद हाइवा का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. सदर थाना पुलिस ने हाइवा और क्षतिग्रस्त कार दोनों को जब्त कर लिया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और फरार चालक को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बढ़ते हादसों से जागरूकता की जरूरत: मधेपुरा सहित बिहार के कई जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण लगातार भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता पैदा कर रहा है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन सख्त ट्रैफिक नियमों, स्पीड कंट्रोल और बेहतर साइनेज की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके.

