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देवरिया-कसया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा: नवरात्रि मेले से लौट रहे 4 युवकों की मौत

पेड़ से टकराकर कार के उड़े परखच्चे ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: जिले के कसया-देवरिया मार्ग पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. रामाभार पुल के पास 100 की रफ्तार से जा रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर हुआ.

देवरिया-कसया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा (Video Credit: ETV Bharat)



कितने लोग थे सवार: कार में 8 दोस्त सवार थे. सभी नवरात्रि मेले से लौट रहे थे. रास्ते में एक युवक उतर गया था. कार में 7 लोग रह गए थे. कार प्रधान पुत्र चला रहा था. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार ही हादसे की वजह बनी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि शव कार में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें गैस कटर से गाड़ी काटकर बाहर निकालना पड़ा.

