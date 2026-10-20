देवरिया-कसया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा: नवरात्रि मेले से लौट रहे 4 युवकों की मौत
पेड़ से टकराकर कार के उड़े परखच्चे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 2:12 PM IST
देवरिया: जिले के कसया-देवरिया मार्ग पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. रामाभार पुल के पास 100 की रफ्तार से जा रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर हुआ.
कितने लोग थे सवार: कार में 8 दोस्त सवार थे. सभी नवरात्रि मेले से लौट रहे थे. रास्ते में एक युवक उतर गया था. कार में 7 लोग रह गए थे. कार प्रधान पुत्र चला रहा था. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार ही हादसे की वजह बनी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि शव कार में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें गैस कटर से गाड़ी काटकर बाहर निकालना पड़ा.
प्रधान का बेटा दोस्तों को लेकर निकला था मेले में: तरकुलवा के मथिया रूनी गांव के प्रधान शकुंतल प्रसाद का बेटा नीतीश कुमार अपने दोस्तों को लेकर निकला था. गांव से प्रदीप प्रसाद को साथ लिया, फिर रामपुरगढ़ से दो दोस्तों को बिठाया और उसके बाद मठिया रति और देउरवा गांव से अन्य दोस्तों को लिया. सभी कसया में लगा नवरात्रि मेला देखने जा रहे थे.
मृतक और घायलों की पहचान: हादसे में मरने वालों की पहचान नीतीश कुमार (22) निवासी रामपुरगढ़, प्रदीप प्रसाद (23), संजीव शर्मा (21) और अंकुल कनौजिया उर्फ आदित्य (20) के रूप में हुई है. घायलों में अंकित प्रसाद (22), अंकित यादव (21) और हिमांशु वर्मा (22) शामिल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले हुई चार युवकों की मौत से पूरे तरकुलवा क्षेत्र में मातम पसरा है. जिन घरों में त्योहार की तैयारी चल रही थी, वहां अब चीख-पुकार मची है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
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