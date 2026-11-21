खूंटी में दो बाइक की आमने-सामने टक्करः हादसे में चार युवक की मौत, एक घायल
खूंटी जिला में भीषण सड़क दुर्घटना में चार युवक की मौत हो गयी है.
Published : November 21, 2026 at 11:07 PM IST
रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. हादसा मार्चा-रनिया मुख्य सड़क पर बिश्रामपुर और तुरिगाड़ा गांव के बीच दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर से हुआ. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है.
डायर जतरा से लौट रहे थे पांच युवक
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को लोहागड़ा बाजार में आयोजित डायर जतरा में शामिल होने के बाद पांचों युवक अपनी बाइक से अपने घर लौट रहे थे. शाम करीब 6 से 6:15 बजे के बीच दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर दो और दूसरी पर तीन युवक सवार थे. टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए.
रांची ले जाने के दौरान चौथे युवक ने तोड़ा दम
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल तोरपा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक को खूंटी सदर अस्पताल रेफर किया गया. इसके बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर रांची जा रहे थे. इसी दौरान बाला मोड़ के पास उसकी मौत हो गई. इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई, जबकि एक युवक घायल है.
विधायक प्रतिनिधि ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में की मदद
इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर विधायक प्रतिनिधि सुरेश कोंगाड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई.
थाना प्रभारी ने चार युवकों की मौत की पुष्टि की
रनिया थाना प्रभारी श्यामल कुंभकार ने बताया कि तुरिगाड़ा के पास दो मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई है. इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई है. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. रविवार को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. इस हादसे में चार युवकों की मौत से उड़ीकेल, बनाबीरा नवाटोली सहित आसपास के गांवों में शोक का माहौल है.
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