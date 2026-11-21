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खूंटी में दो बाइक की आमने-सामने टक्करः हादसे में चार युवक की मौत, एक घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (खूंटी) ( ETV Bharat )

रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र में शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. हादसा मार्चा-रनिया मुख्य सड़क पर बिश्रामपुर और तुरिगाड़ा गांव के बीच दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर से हुआ. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है.

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