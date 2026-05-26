लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर हादसा; 4 युवकों की मौत, 3 की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर
हैदरगढ़ कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि दुर्घटना में कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 11:15 AM IST
बाराबंकी/संभल: लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर मंगलवार तड़के करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे जा घुसी. हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हैं. वहीं संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई है.
हैदरगढ़ कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि दुर्घटना में कार सवार राहुल कुमार (29) निवासी गाजीपुर, राहुल सिंह (30) निवासी गाजीपुर, सत्यम सिंह (30) निवासी बलिया और सूरज मिश्रा (30) निवासी सुलतानपुर की मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.
उन्होंने बताया कि खड़ी ट्रक में युवकों की कार पीछे से घुस गई, जिससे कार सवार युवकों की मौत हो गई है. हादसे में 3 युवक गंभीर घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. सभी युवकों के परिवारवालों को जानकारी दे दी गई है.
पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक बनारस से उत्तराखंड के कैंची धाम जा रहे थे. मंगलवार तड़के करीब 3 बजे लखनऊ-सुल्तानपुर हाइवे पर हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में इनकी कार सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया. बाकी तीन गंभीर घायल युवकों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.
संभल में हुए हादसे में पिता-पुत्री की मौत: गंगा एक्सप्रेस-वे पर सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई. तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा गलत दिशा से आ रही दो कारों की आमने-सामने की टक्कर से हुई.
कैला देवी थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मतकों की पहचान चंदौसी निवासी डॉ. अरविंद कुमार और उनकी बेटी यामिनी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद डॉ. अरविंद कुमार करीब आधे घंटे तक वाहन में फंसे रहे. बाद में उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घायलों में डॉ. अरविंद कुमार की पत्नी मोना दिल्ली के हरि नगर वेस्ट निवासी प्रिया और उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी सुकछरिता शामिल हैं. इसके अलावा कार में सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
जिला अस्पताल के डॉ. चमन प्रकाश ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक परिजन अस्पताल नहीं पहुंचे हैं.
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