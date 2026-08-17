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फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर स्नान कर रहे चार युवक बहे, तलाश जारी

चारों युवक शाहजहांपुर से पांचाल घाट गंगा स्नान करने आए थे. स्नान के दौरान चारों युवक तेज बहाव में बह गए.

स्नान के दौरान चार युवक बहे.
स्नान के दौरान चार युवक बहे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:06 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 9:32 PM IST

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फर्रुखाबाद: पांचाल घाट पर सोमवार को गंगा स्नान के दौरान चार युवक बह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, अब तक चारों का कोई सुराग नहीं मिला है.


कादरीगेट थाना प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया की चारों युवक शाहजहांपुर से पांचाल घाट गंगा स्नान करने आए थे. स्नान के दौरान चारों तेज बहाव में बह गए. युवकों की पहचान विकास, अर्जुन, योगेश और कमल के तौर पर हुई है.

पुलिस ने सुबह करीब चार बजे चारों के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परीवार में चीख पुकार मच गई. मामले की सुचना मिलते ही स्वजन सहित बड़ी संख्या में लोग फर्रुखाबाद पहुंच गए. एनडीआरएफ की टीम ने सभी की तलाश शुरू की लेकिन पूरे दिन कुछ पता नहीं चला. विकास के भाई दीपक ने बताया कि रविवार की रात भाई से बात हुई थी.


फतेहगढ़ पुलिस ने X पर जानकारी दी है कि थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत पांचाल घाट पर स्नान के दौरान चार युवक तेज बहाव में बह गए. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

NDRF, फ्लड पीएसी एवं स्थानीय पुलिस की टीमों द्वारा गोताखोरों की सहायता से युवकों की तलाश की जा रही है. घाट पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग की गई है. श्रद्धालुओं से निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही स्नान करने की अपील की जा रही है. मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 9:32 PM IST

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