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बोकारो में सड़क हादसा, चार बाइक सवार युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

बोकारो: पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र के बिरनी मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

घटना की सूचना मिलते ही पिंड्राजोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल, बोकारो पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि चारों व्यक्ति पिंड्राजोड़ा थाना क्षेत्र के अमाडीह गांव के रहने वाले हैं. हालांकि, पुलिस अभी उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाई है.

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है. शवों को बोकारो जनरल अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान होने के बाद हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आ सकेगी.

पिंड्राजोड़ा थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हुई है. हालांकि अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही अज्ञात वाहन का भी पता लगाया जा रहा है.