4 युवाओं पर हिसार स्टेशन पर चाकू से जानलेवा हमला, एक की मौत, 3 गंभीर, पीपनी बजाने को लेकर हुआ था विवाद
पीपनी बजाने को लेकर ट्रेन में हुए विवाद के हिसार स्टेशन पर चाकूबाजी 1 युवक की मौत हो गई. वहीं 3 गंभीर हैं.
Published : October 24, 2026 at 4:12 PM IST
हिसार: हरियाणा के हिसार रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई. रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर हुए हमले में 18 वर्षीय युवक शुभम की मौत हो गई, जबकि उसके तीन साथी घायल हो गए. घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. विवाद की शुरुआत ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी. कुछ युवकों के बीच पीपनी (भोंपू) बजाने और गाली-गलौज को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और फुट ओवरब्रिज पर शुभम तथा उसके साथियों पर चाकू से हमला कर दिया गया.
भोंपू बजाने को लेकर ट्रेन में हुआ था विवादः जानकारी के मुताबिक, सिरसा जिले के जोधका गांव का रहने वाला शुभम करीब 25 साथियों के साथ पैदल यात्रा करके राजस्थान स्थित सालासर धाम गया था. यात्रा पूरी करने के बाद सभी ट्रेन से हिसार लौट रहे थे. यहां से उन्हें अपने गांव जाने के लिए गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी. इसी दौरान ट्रेन में कुछ युवकों के साथ शुभम और उसके साथियों का विवाद हो गया. शुरुआती जानकारी में भोंपू बजाने को लेकर झगड़ा होने की बात भी सामने आई है. हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
ट्रेन में गाली-गलौज का विरोध करने पर मिली थी धमकीः एक प्रत्यक्षदर्शी युवक के अनुसार, हिसार पहुंचने से पहले एक स्टेशन पर कुछ युवक ट्रेन में चढ़े थे. प्रत्यक्षदर्शी का आरोप है कि वे युवक ट्रेन में गाली-गलौज कर रहे थे. डिब्बे में महिलाओं की मौजूदगी का हवाला देते हुए जब शुभम और उसके साथियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, "विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने चुनौती देते हुए हिसार पहुंचने पर देख लेने की धमकी दी थी." आरोप है कि यह विवाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद भी शांत नहीं हुआ.
फुट ओवरब्रिज पर अचानक किया हमलाः प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हिसार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद शुभम और उसके साथी प्लेटफॉर्म नंबर-2 से प्लेटफॉर्म नंबर-4 की ओर जाने वाले फुट ओवरब्रिज पर चढ़ रहे थे. इसी दौरान पीछे से कुछ युवक आए और उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावरों ने शुभम की छाती और पेट पर चाकू से वार किए. इस हमले में उसके साथी भी घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि घटना में कुल पांच लोगों को चाकू लगे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. महिला मौके पर गिर गई थी हालांकि, घायलों की कुल संख्या और उनकी पहचान को लेकर आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है. शुभम की मौत और उसके तीन साथियों के घायल होने की बात कही गई है.
घायलों को स्टेशन पर नहीं मिली मददः हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल शुभम को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. उसके घायल साथियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. मृतक के साथियों ने बताया कि घायलों में से तीन की हालत गंभीर थी और उनका खून नहीं रुक रहा था. घटना के समय रेलवे स्टेशन पर स्टेशन स्टाफ या किसी पुलिसकर्मी ने मदद नहीं की.
सिविल अस्पताल में भी हुआ हंगामाः घटना के बाद सिविल अस्पताल में भी हंगामे की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि चाकूबाजी में शामिल होने वाले आरोपी युवक भी इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे थे. वहां मौजूद पीड़ित युवकों ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. हालांकि, अस्पताल में पहुंचे युवक की पहचान और वारदात में उसकी कथित भूमिका की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
जीआरपी पुलिस जांच में जुटीः घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. फिलहाल, विवाद की वास्तविक वजह, हमले में शामिल युवकों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही वारदात से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पायेगी.
ट्रेन में पीपनी बजाने के विवाद में एक की मौतः हिसार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में पीपनी बजाने पर दो पक्षो में विवाद हो गया इस विवाद में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है. इस घटना में तीन लोग घायल हुए है जिन्हे हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. हिसार की जीआरपी ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी है. इस घटना को लेकर सीसीटीवी सामाने आए है जिसमें चाकू मारते दिख रहा है कई लोग खडे है. थाना प्रभारी रणवीर ने बताया कि रणबीर ने "बताया कि हत्या के मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है."