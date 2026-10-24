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4 युवाओं पर हिसार स्टेशन पर चाकू से जानलेवा हमला, एक की मौत, 3 गंभीर, पीपनी बजाने को लेकर हुआ था विवाद

सिरसा निवासी 18 वर्षीय युवक शुभम ( ETV Bharat )

हिसार: हरियाणा के हिसार रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई. रेलवे स्टेशन के फुट ओवरब्रिज पर हुए हमले में 18 वर्षीय युवक शुभम की मौत हो गई, जबकि उसके तीन साथी घायल हो गए. घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. विवाद की शुरुआत ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी. कुछ युवकों के बीच पीपनी (भोंपू) बजाने और गाली-गलौज को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और फुट ओवरब्रिज पर शुभम तथा उसके साथियों पर चाकू से हमला कर दिया गया.

हिसार रेलवे स्टेशन पर एक की हत्या (ETV Bharat) भोंपू बजाने को लेकर ट्रेन में हुआ था विवादः जानकारी के मुताबिक, सिरसा जिले के जोधका गांव का रहने वाला शुभम करीब 25 साथियों के साथ पैदल यात्रा करके राजस्थान स्थित सालासर धाम गया था. यात्रा पूरी करने के बाद सभी ट्रेन से हिसार लौट रहे थे. यहां से उन्हें अपने गांव जाने के लिए गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी. इसी दौरान ट्रेन में कुछ युवकों के साथ शुभम और उसके साथियों का विवाद हो गया. शुरुआती जानकारी में भोंपू बजाने को लेकर झगड़ा होने की बात भी सामने आई है. हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

4 युवाओं पर हिसार स्टेशन पर चाकू से जानलेवा हमला (ETV Bharat) ट्रेन में गाली-गलौज का विरोध करने पर मिली थी धमकीः एक प्रत्यक्षदर्शी युवक के अनुसार, हिसार पहुंचने से पहले एक स्टेशन पर कुछ युवक ट्रेन में चढ़े थे. प्रत्यक्षदर्शी का आरोप है कि वे युवक ट्रेन में गाली-गलौज कर रहे थे. डिब्बे में महिलाओं की मौजूदगी का हवाला देते हुए जब शुभम और उसके साथियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, "विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने चुनौती देते हुए हिसार पहुंचने पर देख लेने की धमकी दी थी." आरोप है कि यह विवाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद भी शांत नहीं हुआ. फुट ओवरब्रिज पर अचानक किया हमलाः प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हिसार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद शुभम और उसके साथी प्लेटफॉर्म नंबर-2 से प्लेटफॉर्म नंबर-4 की ओर जाने वाले फुट ओवरब्रिज पर चढ़ रहे थे. इसी दौरान पीछे से कुछ युवक आए और उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावरों ने शुभम की छाती और पेट पर चाकू से वार किए. इस हमले में उसके साथी भी घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि घटना में कुल पांच लोगों को चाकू लगे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. महिला मौके पर गिर गई थी हालांकि, घायलों की कुल संख्या और उनकी पहचान को लेकर आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है. शुभम की मौत और उसके तीन साथियों के घायल होने की बात कही गई है.