बिहार में रीलबाजों को पुलिस की वर्दी में रील बनाना पड़ा महंगा.. पहुंच गए हवालात, जानिए पूरा मामला
रोहतास में पुलिस की वर्दी पहनकर, नकली हथियारों के साथ रील बनाने वाले चार युवक गिरफ्तार. वायरल होने की होड़ युवकों को पड़ी महंगी. पढ़ें-
Published : February 8, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 5:39 PM IST
रोहतास: सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज इन दिनों चरम पर है, जहां क्रिएटर्स वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. लेकिन बिहार के रोहतास जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाने का शौक चार युवकों को भारी पड़ गया. डेहरी मुफस्सिल थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर हवालात की सैर कराई है.
पुलिस की सूचना पर त्वरित कार्रवाई: डेहरी मुफस्सिल थाना को गुप्त सूचना मिली कि पहलेजा पावर ग्रिड के पास कुछ युवक पुलिस की वर्दी में सड़क पर लोगों को रोक रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. एक बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर वे यह हरकत कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत चारों को हिरासत में ले लिया. कार्रवाई के दौरान उनके पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए.
गिरफ्तार युवकों की पहचान: पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें शत्रुघ्न कुमार (रोहतास), राहुल कुमार (शंभू बिगहा, रोहतास), शशि कुमार (शंभू बिगहा, रोहतास) और प्रिंस कुमार (औरंगाबाद) शामिल हैं. इनमें से दो युवक असली पुलिस वर्दी पहने हुए थे, जिसमें बिहार पुलिस का लोगो भी लगा हुआ था. पुलिस के अनुसार, ये युवक विशेष रूप से पुलिस वर्दी में रील बनाने के लिए मशहूर थे और उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से वायरल हो चुके हैं.
बरामद हुए नकली हथियार और अन्य सामान: कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से लकड़ी और लोहे से बने दो नकली रायफल, छह प्लास्टिक की नकली पिस्टल, दो सेट कॉम्बैट वर्दी, पिट्ठू बैग, कैप और दो होल्स्टर बरामद किए. डेहरी के एएसपी अतूलेश झा ने बताया कि सभी हथियार नकली थे, लेकिन वर्दी असली थी. पूछताछ में युवकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उन्होंने ने ये भी नहीं बताया कि उन्हें असली वर्दी कहां से मिली है.
स्वांग रचने का आरोप: पुलिस का कहना है कि ये युवक स्वांग रचकर लोगों को ठगने या डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे थे. सड़क पर लोगों को रोककर पुलिस की धाक दिखाते हुए रील बनाना न केवल सार्वजनिक शांति भंग करने वाला था, बल्कि पुलिस की छवि को भी खराब करने वाला कृत्य था. गिरफ्तारी के बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जहां वे पुलिस की भूमिका निभाते दिख रहे हैं.
क्या कहती है पुलिस: पुलिस ने चारों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. एएसपी अतुलेश झा ने कहा कि असली वर्दी के स्रोत की तह तक जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह मामला सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए सबक है कि वायरल होने के चक्कर में कानून की सीमा लांघना जोखिम भरा है.
"पुलिस को सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट वाले स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं. पुलिस टीम ने जब तलाशी ली तो स्कॉर्पियो के अंदर से लोहे और लकड़ी से बना 2 रायफल, 6 नकली पिस्टल, दो सेट कॉम्बैट वर्दी बरामद की गई और चार युवकों को गिरफ्तार किया गया"- अतुलेश झा, एसपी, डेहरी, रोहतास
