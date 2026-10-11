ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा के 4 युवा वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन, दिल्ली में दिखाएंगे अपना प्रोजेक्ट और तकनीकी क्षमता

दंतेवाड़ा के 4 युवा वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा/गीदम: जिले के विद्यार्थी विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. जिले के चार स्कूली छात्रों ने अपनी वैज्ञानिक सोच से पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है. भारत सरकार की 'इंस्पायर अवार्ड मानक योजना' के तहत इन बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है. ये छात्र 12 से 15 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपने अनोखे साइंस प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे, जो जिले की बेहतरीन शिक्षा और बच्चों के नए आइडियाज को दर्शाता है.

जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर एवं जिला मिशन समन्वयक हरीश प्रताप गौतम के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.