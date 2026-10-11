दंतेवाड़ा के 4 युवा वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन, दिल्ली में दिखाएंगे अपना प्रोजेक्ट और तकनीकी क्षमता
इंस्पायर अवॉर्ड मानक में जिले को बड़ी सफलता, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के लिए दंतेवाड़ा के 4 विद्यार्थियों का चयन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 8:52 PM IST
दंतेवाड़ा/गीदम: जिले के विद्यार्थी विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. जिले के चार स्कूली छात्रों ने अपनी वैज्ञानिक सोच से पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है. भारत सरकार की 'इंस्पायर अवार्ड मानक योजना' के तहत इन बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है. ये छात्र 12 से 15 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपने अनोखे साइंस प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे, जो जिले की बेहतरीन शिक्षा और बच्चों के नए आइडियाज को दर्शाता है.
जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर एवं जिला मिशन समन्वयक हरीश प्रताप गौतम के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
चार विद्यार्थियों के नवाचार राष्ट्रीय मंच पर
इंस्पायर मानक के जिला नोडल अधिकारी अमुजुरी विश्वनाथ ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दंतेवाड़ा जिले के 4 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है. ये विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से उपयोगी तकनीकी समाधान प्रस्तुत करेंगे. चयनित विद्यार्थियों और उनके प्रोजेक्ट के नाम इस प्रकार हैं-
- यशवंत नाग- आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जावंगा. प्रोजेक्ट: ऑल इन वन वेटिंग, लिफ्टिंग एवं कैरिंग मशीन.
- आयुष जैन- आस्था विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जावंगा. प्रोजेक्ट: यूनिवर्सल इलेक्ट्रो डेस्क.
- अस्सो सोरी- एकलव्य मॉडल स्कूल, कटेकल्याण. प्रोजेक्ट: पड़ी पुआल संग्रहण मशीन.
- गुलशन कुमार बरसे- शासकीय मिडिल स्कूल, बर्रेम, कुआकोंडा. प्रोजेक्ट: महुआ संग्रहण मशीन.
जिला स्तर पर 175 प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति
जिला नोडल अधिकारी के अनुसार, सत्र 2023-24 में जिले के 92 नवाचार प्रोजेक्ट और सत्र 2024-25 में 83 नवाचार प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए. इस प्रकार दोनों सत्रों में कुल 175 प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली. योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को अपने विचारों का मॉडल अथवा प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए प्रति विद्यार्थी 10 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई.
जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई. सत्र 2023-24 की प्रतियोगिता 15 से 17 जुलाई 2026 तक हुई. इसमें एनएमडीसी डीएवी पॉलीटेक्निक कॉलेज, दंतेवाड़ा के प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार साओ एवं डॉ. मोतीलाल साहू तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के प्रोजेक्ट एसोसिएट सुनील कुमार भास्कर ने निर्णायक की भूमिका निभाई. इस सत्र से कुल 10 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया गया.
वहीं, सत्र 2024-25 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित हुई. इसमें एनएमडीसी डीएवी पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राध्यापक डॉ. ऋतुराज चंद्राकर एवं के. पापा राव तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के जूनियर एसोसिएट सुब्रत कुमार बारीक ने निर्णायक के रूप में प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया. इस सत्र से कुल 8 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तर के लिए हुआ. इस तरह दोनों सत्रों से जिले के कुल 18 विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए.
राज्य स्तर पर भी दंतेवाड़ा का शानदार प्रदर्शन
सत्र 2023-24 की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से कुल 213 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था. इनमें से 20 विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ, जिसमें दंतेवाड़ा जिले के चार विद्यार्थियों ने स्थान बनाया.
छोटे विचारों से बड़े बदलाव की उम्मीद
इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नई तकनीकों के प्रति रुचि जगाना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं की पहचान कर उनके व्यावहारिक और उपयोगी समाधान खोजने का अवसर मिलता है.
अब सभी की निगाहें नई दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी हैं, जहां जिले के ये युवा वैज्ञानिक अपने नवाचारों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी.