बाबा विश्वनाथधाम नवनिर्माण के चार साल पूरे; अर्थव्यवस्था हुई मजबूत, शुरू हुआ विशेष अनुष्ठान

श्री काशी विश्वनाथ धाम के डिप्टी कलेक्टर शंभु शरण ने बताया कि नविनीकरण की चतुर्थ वर्षगांठ पर विशेष अनुष्ठान हुआ.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 3:38 PM IST

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ धाम के नविनीकरण की चतुर्थ वर्षगांठ पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया. मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए धाम के डिप्टी कलेक्टर शंभु शरण ने जयादि मंत्र एवं अप्रतिरथ मंत्र द्वारा विशेष हवन–पूजन संपन्न किया. यह हवन–पूजन 11 वैदिक शास्त्रियों की सान्निध्य में विधिवत वैदिक रीति से किया गया. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन मंत्रों का प्रयोग देवताओं के असुरों पर विजय हासिल करने के लिए किया गया था.

श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव: इसी भावना के साथ धाम की उन्नति, लोक कल्याण तथा राष्ट्र की मंगल कामना के लिए यह अनुष्ठान संपन्न हुआ. मंदिर न्यास की तरफ से हुआ यह कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम के नविनीकरण के चार सफल वर्षों की आध्यात्मिक उपलब्धियों और सनातन परंपरा के संरक्षण का प्रतीक रहा.

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं (Video Credit: ETV Bharat)

श्री काशी विश्वनाथ धाम ने वर्ष 2024 से अब तक अपनी दिव्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई नए प्रयोग किए हैं. ये नवीन प्रयास न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर रहे हैं, बल्कि धाम की दिव्यता को और भी निखार रहा हैं.

अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा वर्ष 2024 से शुरू हुआ ये नवाचार, श्रद्धालुओं की सुविधा, शिक्षा संवर्धन, सांस्कृतिक आयोजनों और तकनीकी सुधारों ने मंदिर परिसर को पहले से अधिक सुगम, सुलभ और दिव्य बनाया है. इन दो वर्षों में हुए सतत नवाचारों से न केवल श्रद्धालुओं के अनुभव में वृद्धि हुई बल्कि दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो पर्यटन उद्योग को नई गति दे रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बल मिला है.

13 दिसंबर को लोकार्पण के 4 वर्ष पूरे: श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के आज (13 दिसम्बर), शनिवार को 4 वर्ष पूर्ण होने पर बाबा के आंगन को आकर्षक तरीके से सजाया गया है. धाम के मंदिर चौक पर दो दिनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. नव्य, भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए पिछला दो वर्ष नवाचारों की शुरुआत का था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 13 दिसम्बर को धाम के लोकार्पित होने के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं.

26 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि इन चार वर्षो में धाम में धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और भक्तो के सुविधा, सुगम दर्शन और सुरक्षा के कई नए आयाम देखने को मिला है. श्रद्धालुओं की संख्या वर्ष 2024 में 6 करोड़ 23 लाख से अधिक थी और 2025 में ये संख्या बढ़कर 6 करोड़ 66 लाख के पार कर गई है, जबकि 13 दिसम्बर 2021 से चार सालो में 26 करोड़ से अधिक देशी विदेशी श्रद्धालु महादेव के दरबार में हाज़िरी लगा चुके है.

चिकित्सालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के लिए भोजन की व्यवस्था: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित अन्नक्षेत्र से जनपद के कैंसर हास्पिटल व जिला चित्सिालयों में ठहरे तीमारदारों एवं जनपद के संस्कृत विद्यालयों के छात्रों हेतु भोजन का प्रबंधन मंदिर न्यास द्वारा शुरू कराया गया.

काशीवासीयों के लिए प्रवेश मार्ग: 12 जुलाई 2024 से प्रथम बार काशीवासीयों के लिए नवीन प्रवेश मार्ग का संचालन शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त काशीवासीयों ने अपना स्थानीय पहचान पत्र दिखाने के उपरांत प्रातः 04 से 05 व सायं 04 से 05 के मध्य दर्शन की व्यवस्था पूर्ण करायी गई.

विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (FCRA): 05 सितम्बर 2024 को दर्शनार्थियों को सदैव नवीन सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराने के अन्तर्गत की सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिसके अंतर्गत विदेश में बैठे दर्शनार्थी आसानी से अपना दान सीधे मंदिर न्यास के खाते में जमा कर सकते है.

वर्चुअल दर्शन(AR/VR) के माध्यम से दर्शन की सुविधा: श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से धाम में पहली बार वर्चुअल दर्शन की शुरुआत 13 जून 2024 से की गई.इस तकनीकी पहल के माध्यम से श्रद्धालु अब बाबा विश्वनाथ की पांचों आरतियों (मंगला आरती, मध्याह्न - भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती ) का अनुभव वर्चुअल रूप में कर सकते हैं.

श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा से स्वागत: श्रावण मास, महाशिवरात्रि व अन्य विशिष्ट पर्वों पर धाम में दर्शन हेतु आने वाले कतार में लगे श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा से स्वागत करना.

सम्पूर्ण धाम को प्लास्टिक मुक्त करने की पहल- श्रावण माह -2025 में मंदिर न्यास द्वारा धाम को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि दिनांक- 1 अगस्त 2025 से धाम में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. एकीकृत सात्विक प्रसाद निर्माण एवं विक्रय व्यवस्था: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए एकीकृत सात्विक प्रसाद निर्माण और विक्रय व्यवस्था की पहल की गई है.

इसके तहत श्रद्धालुओं को आस्था, गुणवत्ता और शुचिता के साथ श्री विश्वेश्वर को अति प्रिय तंदुल और बेल पत्र से निर्मित प्रसाद से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

धाम में पधारे वृद्ध, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं: धाम में दर्शन हेतु आने वाले वृद्ध, दिव्यांग, आशक्त जनों हेतु निःशुल्क गोल्फ कार्ट व ई-रिक्शा का संचालन, तथा ग्रीष्म ऋतु में कैनोपी, कूलर, वालेंटियर के माध्यम से शुद्ध पेयजल, ओआरएस इत्यादि की व्यवस्था तथा बच्चों हेतु टॉफी, बिस्कुट व चॉकलेट का प्रबंध. होली-2025 के शुभ अवसर पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान से भगवान श्री विशेस्वर हेतु तथा श्री विश्वेश्वर के धाम से भगवान लड्डु गोपाल हेतु पारस्परिक भेंट आदान प्रदान की शुरुआत.

श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग एवं श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के मध्य जलाभिषेक हेतु पवित्र तीर्थ जल के पारस्परिक आदान-प्रदान - श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के मध्य एक ऐतिहासिक एवं पवित्र परंपरा का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों ज्योतिर्लिंगों के मध्य पवित्र तीर्थ जल एवं रज का पारस्परिक आदान-प्रदान किया जा रहा है. जिसका उपयोग दोनों ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक हेतु किया जायेगा.

विशेष पर्व पर विशेष पूजन एवं धार्मिक प्रोग्राम- श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, बैकुंठ चतुर्दशी, सीता नवमी, राधा अष्टमी, एवं अन्य पर्वों पर विशेष पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन.

विशेष पर्व एवं तिथियां- महाशिवरात्रि, रंगभरी एकादशी, चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि इत्यादि एवं मासिक तिथियों, महाशिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, व अन्य तिथियों पर धाम स्थित शंकराचार्य चौक में शिवार्चनम मंच पर प्रतिष्ठित कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन एवं श्री काशी विश्वनाथ धाम के आधिकारिक सोशल मीडिया के माध्यम से सजीव प्रसारण की शुरुआत.

सांसद संस्कृत प्रतियोगिता- संस्कृत भाषा संवर्धन के अन्तर्गत माह फरवरी में प्रथम बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नेतृत्व में जनपद स्तर के संस्कृत विद्यालयों के मध्य सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुआ.

संस्कृत शिक्षा संवर्धन- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संकल्पित संस्कृत शिक्षा संवर्धन के तहत प्रधानमंत्री द्वारा उद्धृत संस्कृत संवर्धन के पहल में संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं समस्त शैक्षणिक - शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वाद्य यंत्र, पुस्तक एवं वस्त्र वितरण का संचालन किया गया.

श्री नंदीश्वर पूजा- माह के प्रत्येक प्रदोष तिथि पर 11 आचार्यों द्वारा धाम में श्री नंदीश्वर पूजा का आयोजन एवं प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथियों पर विधिवत प्रधान देवता की विशेष पूजा सम्पन्न कराया जाना.

वस्त्र व श्रृंगार सामग्री का प्रेषण- चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि के पर्व पर माता विशालाक्षी एवं नवरात्रि की समस्त देवियों हेतु समस्त श्रृंगार सामग्री व वस्त्र भगवान श्री विशेश्वर को अवलोकन कराने के उपरांत प्रेषित किये जाने के नवाचार की शुरुआत.

धाम स्थित समस्त देव विग्रह का पूजन- विशिष्ट तिथियों और पर्वों पर धाम स्थित समस्त विग्रहों की पूजा-अर्चना एवं रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन.

