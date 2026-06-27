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1461 दिन का इंतजार: नंगे पैर चलने का संकल्प, घर में रखीं अस्थियां और अदालत में अधूरी सुनवाई, कब मिलेगा कन्हैयालाल को इंसाफ?

कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश आज भी उस संकल्प पर कायम हैं, जो उन्होंने पिता की हत्या के बाद लिया था. पिछले चार साल (1,461 दिन) से उन्होंने चप्पल नहीं पहनी है. उनके बाल भी नहीं कटे हैं और पिता की अस्थियां आज भी घर में सुरक्षित रखी हुई हैं. यश ने कहा कि चार साल गुजर गए, लेकिन परिवार के लिए समय जैसे उसी दिन थम गया है. घर में अब कोई त्योहार पहले जैसा नहीं मनता. हर खुशी उस दिन खत्म हो गई थी. हमें सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है, जिस दिन दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी, उसी दिन लगेगा कि पापा को न्याय मिला है. उसी दिन पूरे विधि-विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा.

चार साल बाद भी परिवार का दर्द कम नहीं हुआ है. पति को खोने वाली पत्नी, पिता को खो चुके बेटे और पूरे परिवार की जिंदगी आज भी उसी दिन पर ठहरी हुई है. परिवार का कहना है कि उन्हें अब भी सिर्फ एक ही इंतजार है कि अदालत से दोषियों को सजा मिले. कन्हैयालाल के बेटे ने कहा कि देखते ही देखते दिन निकल गए, साल निकल गए, लेकिन मेरा परिवार आज भी न्याय की आस लिए हुए बैठा है. अब तक मेरे पिता के हत्यारे को सजा नहीं मिल पाई.

उदयपुर : 28 जून 2022, इसी दिन उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की दिनदहाड़े हत्या हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. घटना के बाद त्वरित न्याय के दावे हुए, फास्ट ट्रैक में सुनवाई की मांग उठी और जल्द सजा दिलाने के आश्वासन भी दिए गए. चार साल यानी 1,461 दिन बीत जाने के बाद भी न तो मुकदमा अंतिम पड़ाव तक पहुंचा है और न ही परिवार के इंतजार का अंत हुआ है. अदालत में ट्रायल की धीमी रफ्तार और घर में हर दिन न्याय की उम्मीद, दोनों साथ-साथ चल रहे हैं.

न्याय के लिए लिया संकल्प : यश बताते हैं कि नंगे पैर चलना केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि पिता के लिए न्याय की लड़ाई का प्रतीक है. भीषण गर्मी में जब सड़क का डामर तपने लगता है, तब भी वह रोज घर से उदयपुर कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय तक पैदल आते-जाते हैं. शुरुआत के महीनों में पैरों में छाले पड़े, कई बार खून भी निकला, लेकिन उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा. आज भी उनकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है, लेकिन यश के पैरों में चप्पल नहीं होती.

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हर रोज इंसाफ की आस : दूसरी ओर, अदालत में चल रही सुनवाई की रफ्तार भी परिवार की चिंता बढ़ा रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में पिछले 4 साल से मामला चल रहा है. कई गवाहों के ही बयान दर्ज होने बाकी हैं. हत्या के प्रत्यक्षदर्शी ईश्वर गौड़ और राजकुमार सहित गवाहों की गवाही अभी बाकी है. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि गवाही पूरी होने, अंतिम बहस शुरू होने और फैसला आने में अभी कितना समय लगेगा.

कन्हैयालाल की अस्थियां (ETV Bharat Udaipur)

बड़े-बड़े वादे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं : यश का कहना है कि घटना के बाद नेताओं ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और जल्द न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन समय के साथ वह वादे केवल राजनीतिक बयान बनकर रह गए. उनके अनुसार यदि सुनवाई अपेक्षित गति से होती तो अब तक फैसला आ चुका होता. चार साल बाद भी कन्हैयालाल के घर का एक कमरा उस अधूरे इंतजार का गवाह बना हुआ है. वहां रखा अस्थि कलश परिवार को हर दिन उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है. परिवार का विश्वास है कि न्याय मिलने के बाद ही कन्हैयालाल की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी और तभी उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा.

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कन्हैयालाल की पत्नी जशोदा ने कहा कि घटना के बाद पूरे देश से सहानुभूति मिली. नेताओं ने घर आकर जल्द न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन चार साल बाद भी फैसला नहीं आया. परिवार आज भी हर तारीख पर यही उम्मीद लेकर अदालत की ओर देखता है कि शायद इस बार सुनवाई आगे बढ़े और न्याय की दिशा में कोई ठोस कदम उठे. 28 जून 2022 की दोपहर उदयपुर के मालदास स्ट्रीट स्थित अपनी दुकान पर काम कर रहे कन्हैयालाल के पास दो ग्राहक आए. दोनों आरोपी कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में पहुंचे और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई.

खाली पैर चलते हैं कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश (ETV Bharat Udaipur)

पूर्व सीएम ने किया पोस्ट : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उदयपुर के कन्हैयालाल की नृशंस हत्या को 4 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार में न्याय की उम्मीद आज भी अधूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश प्रतीत होती है. क्योंकि अपराधी भाजपा के कार्यकर्ता थे. जांच NIA के पास है, सुनवाई NIA की विशेष अदालत में चल रही है और केंद्र-राज्य दोनों जगह भाजपा सरकारें हैं. फिर भी 180 में से मात्र 21 लोगों की गवाही हो पाई है. चुनाव जीतने के लिए '5 लाख बनाम 50 लाख' का झूठ फैलाने वाली भाजपा की मंशा कभी न्याय दिलाने की थी ही नहीं. राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आकर कन्हैयालाल का नाम तक नहीं लेते, सजा की बात तो छोड़िए. प्रदेशवासी भाजपा के इस असली चरित्र को पहचानें, जिसने केवल आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है.

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