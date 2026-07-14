ETV Bharat / state

चार साल पढ़ाई, फिर भी कम मौका! DU के एक वर्षीय पीजी कोर्स की सीटों पर उठा विवाद

DU में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली बार शुरू किए गए एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को लेकर विवाद तेज हो गया है.

Controversy erupts over seats in DU's one-year PG course
डीयू के एक वर्षीय पीजी कोर्स की सीटों पर विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 11:56 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पहली बार शुरू किए गए एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स को लेकर विवाद तेज हो गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सीट निर्धारण पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार वर्षीय स्नातक (FYUP) पूरा करने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं रखी गई हैं.

शिक्षक संघ का कहना है कि जब छात्रों ने एक अतिरिक्त वर्ष पढ़ाई और रिसर्च में लगाया है, तो उन्हें आगे की पढ़ाई में भी अधिक अवसर मिलने चाहिए. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय ने चौथे वर्ष के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट बढ़ाकर छात्रों को राहत दी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए रिसर्च गाइडेंस को शिक्षकों के आधिकारिक कार्यभार में शामिल करना जरूरी होगा.

प्रो. वी.एस. नेगी, अध्यक्ष, DUTA (ETV Bharat)

पहली बार एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम

नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद इस साल पहली बार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू किया गया है. वहीं, जिन छात्रों ने तीन वर्षीय स्नातक किया है, उनके लिए पहले की तरह दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम जारी रहेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए अब तक 8,823 छात्रों ने पंजीकरण कराया है. हालांकि, सीटों की संख्या को लेकर शिक्षक संगठन ने गंभीर सवाल उठाए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के अध्यक्ष प्रो. वी.एस. नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय पीजी कोर्स शुरू तो कर दिया, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने कहा कि चार वर्षीय स्नातक पूरा करने वाले छात्रों के लिए पीजी की सीटें पहले से अधिक होनी चाहिए थीं. प्रो. नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सीटों का निर्धारण उसी अनुपात में किया है, जो पहले दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए था. इससे चार वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों के सामने सीमित सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और बड़ी संख्या में छात्रों को दाखिले का मौका नहीं मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने चार साल तक पढ़ाई की है, उन्हें आगे की पढ़ाई में अधिक अवसर मिलने चाहिए.

DUTA ने रखी सीटें बढ़ाने की मांग

DUTA का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को सफल बनाना चाहता है, तो उसके अनुरूप एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में भी सीटों का विस्तार करना होगा. सीटें नहीं बढ़ाने से नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रभावित होगा. इसलिए विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द सीटों की समीक्षा कर उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए.चौथे वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत:सीटों के विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौथे वर्ष के छात्रों के लिए एक जरूरी बदलाव भी किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिसर्च, डिसर्टेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक के क्रेडिट बढ़ाने का फैसला लिया है. नई अधिसूचना के अनुसार, पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 6 क्रेडिट निर्धारित थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 10 क्रेडिट कर दिया गया है. इसके लिए एक विषय कम कर दिया गया है, जिससे छात्र अपने रिसर्च पर अधिक समय दे सकें. अब सातवें और आठवें सेमेस्टर में छात्रों को तीन विषयों के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करना होगा और दोनों सेमेस्टर में रिसर्च ट्रैक के कुल 20 क्रेडिट होंगे.

क्रेडिट बढ़ाने के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत

प्रो. वी.एस. नेगी ने कहा कि रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट बढ़ाने का फैसला छात्रों के हित में है. पहले छात्रों को रिसर्च के साथ अधिक विषय पढ़ने पड़ते थे, जिससे शोध कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था. अब एक विषय कम होने से छात्रों का अकादमिक दबाव घटेगा और वह अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे.रिसर्च सफल बनानी है तो शिक्षकों को भी देना होगा समय:प्रो. वी.एस. नेगी ने बताया कि केवल क्रेडिट बढ़ाने से रिसर्च की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी. इसके लिए छात्रों को लगातार मार्गदर्शन की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि चौथे वर्ष के छात्रों को रिसर्च गाइड करने का काम शिक्षकों के आधिकारिक वर्कलोड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. यदि शिक्षकों को इसके लिए अलग से समय और जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो वह छात्रों को पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे.उन्होंने कहा कि भारत में स्नातक स्तर पर इस तरह का रिसर्च मॉडल पहली बार लागू हुआ है. इसलिए इसे मजबूत बनाने के लिए शुरुआत से ही बेहतर व्यवस्था करनी होगी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन (DUPA) ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर चौथे वर्ष की पढ़ाई को लेकर चिंता जताई है. एसोसिएशन का कहना है कि पिछले वर्ष करीब 30 प्रतिशत छात्रों ने चौथे वर्ष में दाखिला लिया था, जबकि इस बार कई कॉलेजों में छात्रों की संख्या काफी कम है. ऐसे में हर कॉलेज में सभी चौथे वर्ष के कार्यक्रम चलाना आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक रूप से आसान नहीं होगा. डीयूपीए ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय कुछ चुनिंदा कॉलेजों को चौथे वर्ष के विशेष कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी दे, जिससे उपलब्ध संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर उपयोग हो सके.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

DU ONE YEAR PG COURSE CONTROVERSY
NEP 2020
डीयू पीजी कोर्स की सीटों पर विवाद
EDUCATION NEWS
DU ONE YEAR PG COURSE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.