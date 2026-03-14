ETV Bharat / state

21 मार्च को हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की सभा, धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाएंगे रक्षा मंत्री

बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं कर रही है, इन सभाओं को विधानसभा चुनाव प्रचार माना जा रहा

FOUR YEARS OF DHAMI GOVERNMENT
21 मार्च को राजनाथ की हल्द्वानी में रैली (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड की वर्तमान धामी सरकार के कार्यकाल को 4 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है. सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार के इन चार सालों में हासिल की गई उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. दरअसल, 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. ऐसे में 23 मार्च 2026 को धामी सरकार के कार्यकाल को 4 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है. इसी क्रम में 21 मार्च को हल्द्वानी में भाजपा एक विशाल सभा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे.

21 मार्च को हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की सभा: सरकार ने इन चार सालों के दौरान किए गए कामों को संगठन के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. यही वजह है कि धामी सरकार के 4 साल का वक्त पूरा होने का जश्न भाजपा बृहद स्तर पर मना रही है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें अब महज एक साल का ही वक्त बचा है. यही वजह है कि इस चुनावी वर्ष में सत्ताधारी पार्टी ने जनता के बीच राज्य सरकार के कामों योजनाओं और उपलब्धियां को जन- जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है.

धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजनाथ की सभा: दरअसल, 7 मार्च को हरिद्वार में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था. उसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे. हरिद्वार में ये सभा राज्य सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूरा होने के साथ ही तमाम योजनाओं के शुभारंभ और लोकार्पण के लिए आयोजित की गयी थी. उसी तर्ज पर भाजपा 21 मार्च को हल्द्वानी में एक विशाल सभा का आयोजन करने जा रही है. ये सभा धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर समर्पित रहेगी. इसके चलते भाजपा ने हल्द्वानी में होने वाली विशाल सभा की तैयारियां तेज दी हैं. इस सभा में राजनाथ सिंह राज्य सरकार की 4 साल में हासिल उपलब्धियों का बखान करेंगे. साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे.

महेंद्र भट्ट ने दी जनसभा की जानकारी: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि-

21 मार्च को हल्द्वानी में भाजपा की दूसरी बड़ी सभा होने जा रही है. वर्तमान राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिस तरह से हरिद्वार में विशाल सभा का आयोजन किया गया था, उसी तरह 21 मार्च को हल्द्वानी में भी विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा. हल्द्वानी में होने जा रही विशाल सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-

ये भी पढ़ें: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BJP के दो शक्ति परीक्षण, ये शीर्ष नेता उत्तराखंड में फूंकेंगे चुनावी बिगुल

TAGGED:

RAJNATH SINGH RALLY IN HALDWANI
DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
धामी सरकार के चार साल
हल्द्वानी राजनाथ सिंह जनसभा
FOUR YEARS OF DHAMI GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.