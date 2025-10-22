ETV Bharat / state

जोधपुर में मासूम से हैवानियत, चॉकलेट का लालच देकर 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म

जोधपुर के बिलाड़ा में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई. आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Jodhpur Child Abuse
मासूम का इलाज उमेद अस्पताल में जारी है (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. शहर में मात्र चार वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी थी और उसे हिरासत में ले लिया है.

बिलाड़ा थानाधिकारी सवाई सिंह सोढा ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाया. आरोपी ने पहले बच्ची के घर का मुख्य दरवाजा बंद किया और फिर उसे पास की झाड़ियों में ले गया. कुछ देर बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया. परिजनों को जब बच्ची की हालत का पता चला तो वे तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत ने भी मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया. बिलाड़ा में महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण बच्ची को जोधपुर के उमेद अस्पताल रेफर किया गया.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा (ETV Bharat Jodhpur)

हमारी टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. उसे बिलाड़ा लाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. -पदम दान रतनू, बिलाड़ा वृताधिकारी.

बाल कल्याण समिति सक्रिय हुई: घटना की जानकारी मिलते ही जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. साथ ही बिलाड़ा पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है. सरगरा ने बताया कि चार वर्षीय बच्ची के साथ हुई हैवानियत को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में जुटी हुई है. उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार, आरोपी सुमेरपुर क्षेत्र में काम करता था और घटना के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया है.

बाल कल्याण समिति ने लिखा पत्र
बाल कल्याण समिति ने लिखा पत्र (ETV Bharat Jodhpur)

गांव में जेसीबी चलाता था आरोपी: पीड़िता के परिजनों के अनुसार, आरोपी भरतपुर क्षेत्र का रहने वाला है और पहले गांव में जेसीबी चलाता था. एक दिन पहले वह गांव में एक शोक सभा में शामिल होने आया था. पीड़िता के चाचा से उसकी पहचान थी. सुबह वह पीड़िता के घर आया और चॉकलेट का लालच देकर उसे झाड़ियों की ओर ले गया. सुमेरपुर क्षेत्र में आरोपी की संभावित मौजूदगी की सूचना के बाद पुलिस ने वहां टीमें रवाना कर दी हैं. आरोपी के फरार होने से गांव में आक्रोश फैल गया है. वहीं, बिलाड़ा थानाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

