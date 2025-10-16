ETV Bharat / state

आगरा के शाहजहां गार्डन से 4 साल की बच्ची अगवा; 24 घंटे में पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद

आगरा: शाहजहां गार्डन के पास से बुधवार दोपहर एक युवक ने सरेराह 4 वर्षीय बच्ची को किडनैप कर लिया. बच्ची अपने दादा के साथ गार्डन में घूमने आई थी. जब दादा पानी पीने गए, तब खेलते-खेलते बच्ची शाहजहां गार्डन से बाहर निकली. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो फुटेज में टोपी लगाए एक युवक दिखा, जो बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता दिखा. इसके बाद परिजनों के साथ बुधवार रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल कार्यकर्ता ताजगंज थाने पर पहुंचे. भीड़ ने थाने का घेराव भी किया.

एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके बच्ची और आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गईं. ताजगंज से अगवा हुई मासूम को 24 घंटे के भीतर दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. आगरा पुलिस की सटीम और त्वरित कार्रवाई से बच्ची को बचाया गया. परिवार के लोगों ने एसीपी सैयद अरीब अहमद की तत्परता और पुलिस का आभार व्यक्त किया है.

15 अक्टूबर को हुई किडनैपिंग: पीड़ित पिता मोनू ने पुलिस को बताया था, कि वह पुरानी मंडी कैलाश टॉकीज के पास स्थित कलारी गली में रहता है. वह एक होटल में नौकरी करता है. उसकी 4 साल की बेटी गोल्डी है, जो नर्सरी में पढ़ती है. बुधवार दोपहर 12:45 बजे बेटी को उसके दादा शाहजहां गार्डन घुमाने ले गए. दोपहर करीब 1:30 बजे दादा और बेटी शाहजहां गार्डन से बाहर आ रहे थे. तभी दादा पानी पीने लगे. इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते लापता हो गई थी.