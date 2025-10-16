आगरा के शाहजहां गार्डन से 4 साल की बच्ची अगवा; 24 घंटे में पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद
एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. बच्ची सकुशल बरामद हुई.
आगरा: शाहजहां गार्डन के पास से बुधवार दोपहर एक युवक ने सरेराह 4 वर्षीय बच्ची को किडनैप कर लिया. बच्ची अपने दादा के साथ गार्डन में घूमने आई थी. जब दादा पानी पीने गए, तब खेलते-खेलते बच्ची शाहजहां गार्डन से बाहर निकली. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो फुटेज में टोपी लगाए एक युवक दिखा, जो बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता दिखा. इसके बाद परिजनों के साथ बुधवार रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल कार्यकर्ता ताजगंज थाने पर पहुंचे. भीड़ ने थाने का घेराव भी किया.
एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके बच्ची और आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गईं. ताजगंज से अगवा हुई मासूम को 24 घंटे के भीतर दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. आगरा पुलिस की सटीम और त्वरित कार्रवाई से बच्ची को बचाया गया. परिवार के लोगों ने एसीपी सैयद अरीब अहमद की तत्परता और पुलिस का आभार व्यक्त किया है.
15 अक्टूबर को हुई किडनैपिंग: पीड़ित पिता मोनू ने पुलिस को बताया था, कि वह पुरानी मंडी कैलाश टॉकीज के पास स्थित कलारी गली में रहता है. वह एक होटल में नौकरी करता है. उसकी 4 साल की बेटी गोल्डी है, जो नर्सरी में पढ़ती है. बुधवार दोपहर 12:45 बजे बेटी को उसके दादा शाहजहां गार्डन घुमाने ले गए. दोपहर करीब 1:30 बजे दादा और बेटी शाहजहां गार्डन से बाहर आ रहे थे. तभी दादा पानी पीने लगे. इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते लापता हो गई थी.
दादा की सूचना पर वह बेटी गोल्डी की तलाश में जुटे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद बेटी गायब होने की पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी. पुलिस को एक फुटेज मिला, जिसमें बेटी गोल्डी का हाथ पकड़कर एक युवक ले जा रहा है.
ऑटो से गया युवक: पुलिस की छानबीन और सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है, कि बच्ची शाहजहां गार्डन से अकेले बाहर आती है. बच्ची तांगा स्टैंड की तरफ पहुंची, जहां एक युवक ने बच्ची को देखा तो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया. इसके बाद युवक चौराहे से एक ऑटो में बैठा. यह ऑटो माल रोड की तरफ गया. इसके बाद रेलवे और बस स्टेशन पर तलाश की गई. पुलिस की टीमें बच्ची की तलाश में लगाई गईं और दिल्ली से बच्ची को बरामद कर लिया गया.
