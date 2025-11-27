ETV Bharat / state

बुलडॉग ने 4 साल की बच्ची के बाल और सिर की चमड़ी नोंची, इलाज के दौरान मौत

मुजफ्फरपुर में चार साल की बच्ची पर बुलडॉग ने हमला कर उसके बाल समेत सिर की चमड़ी नोच ली. बच्ची की मौत हो गई.

Girl dies in dog attack
मुजफ्फरपुर में कुत्ते ने ली बच्ची की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 27, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. एक मासूम बच्ची डॉग बाइट का शिकार हुई है. मामला जिले के पारू थाना क्षेत्र के मोहजमा गांव का है, जहां पालतू बुलडॉग के हमले में गंभीर रूप बच्ची जख्मी हो गई. चार वर्षीय बच्ची शिवानी की बुधवार को इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

पूजा देखने जा रही थी मासूम: बच्ची के पिता ने बताया कि, मंगलवार को शिवानी अपने भाई-बहनों के साथ गांव के देवी स्थान की ओर पूजा देखने जा रही थी. इसी दौरान एक दबंग परिवार का युवक अपने बुलडॉग को जंजीर में बांधकर टहला रहा था. अचानक उसके हाथ से जंजीर छूट गई और कुत्ता बच्चों पर टूट पड़ा.

Girl dies in dog attack
बुलडॉग ने बच्ची को मार डाला (ETV Bharat)

बुलडॉग का हमला, 5 मिनट तक चिखती रहीं : इस दौरान दो बच्चे किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन कुत्ते ने शिवानी को जबड़े से दबोच लिया. करीब 5 मिनट तक बच्ची चीखती रही, लेकिन कुत्ते के जबड़े से उसे कोई बचा नहीं सका.

बच्ची के बाल और सिर की चमड़ी नोंची : कुत्ते ने बच्ची के सिर से बाल सहित चमड़ी नोच ली, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई. गंभीर हालत में उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. बुधवार सुबह उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.

क्या बोले शिवानी के पिता? : बच्ची के पिता कमलेश सहनी ने बताया कि उनकी ''सबसे छोटी बेटी शिवानी पर कुत्ते ने बेहद अमानवीय तरीके से हमला किया था. वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी. उसे तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए. जहां प्राथमिक उपचार देकर उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया.''

Girl dies in dog attack
मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना (ETV Bharat)

क्या बोली मुजफ्फऱपुर पुलिस? : पारू थानेदार चंदन कुमार ने कहा कि ''घटना की जानकारी मिली है. लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है यदि परिजन लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई करेगी.''

सोनपुर मेले से खरीदा गया था कुत्ता: स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी परिवार ने 15 दिन पहले ही सोनपुर मेले से बुलडॉग की एक जोड़ी खरीदी थी. हमला करने वाला कुत्ता उसी में से एक था. बिहार के सारण जिले में हर साल सोनपुर मेला लगता है, जहां विदेशी नस्ल के कुत्ते बिकने के लिए आते है.

भारत में अमेरिकन बुलडॉग बैन : भारत सरकार ने विदेशी ब्रीड के अमेरिकन बुलडॉग समेत 24 डॉग पर बैन लगा रखा है. यह डॉग काफी खतरनाक होता है. यह गुस्सैल स्वभाव का होता है. भारत में विदेशी ब्रीड के डॉग का बड़ा मार्केट है. ऐसे डॉग की कीम लाखों में होती है. बिहार के सोनपुर मेले में ऐसे डॉग की खरीद बिक्री हो रही है. यहीं से बुलडॉग को खरीदा गया था.

ये भी पढ़ें OMG! एक ही कुत्ता ने तीन गांव के लोगों को बनाया शिकार, 24 लोगों को काटकर किया जख्मी, मचा हड़कंप - Dog Attack In Begusarai

ये भी पढ़ें : Nawada: नवादा में पागल कुत्ते का आतंक, 21 लोगों को काटकर किया जख्मी

TAGGED:

BULLDOG ATTACK IN MUZAFFARPUR
DOG ATTACK IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में बुलडॉग का हमला
मुजफ्फरपुर न्यूज़
GIRL DIES IN DOG ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.