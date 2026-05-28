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आगरा में चार साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, मौत पर हंगामा, ग्रामीण बोले- चार घंटे बाद पहुंची SDRF टीम

आगरा : जैतपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में नानी के घर आई 4 साल की मासूम बच्ची खेलते समय गहरे बोरवेल में गिर गई. सूचना के करीब चार घंटे बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची. इसके बाद कुएं से बच्ची को बाहर निकाला. गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.

फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज निवासी सौरभ की पत्नी अपनी चार वर्षीय बेटी बिट्टू के साथ मायके गोपालपुरा आई थी. ननिहाल में गुरुवार दोपहर में बिट्टू गांव में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. अचानक बच्ची खुले कुएं के पास पहुंच गई और गिर गई. जिससे चीख पुकार और अफरा- तफरी मच गई. कुआं में जहरीली गैस होने की आशंका में कोई भी बच्ची को बचाने नहीं उतरा. मौके पर भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से आक्रोश : जैतपुर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर एसडीआरएफ टीम को सूचना दी. एसडीआरएफ की टीम करीब चार घंटे बाद गांव पहुंची. एसडीआरएफ ने बच्ची को कुएं से निकाला और तत्काल बाह सीएचसी पर भेजा गया. डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेस्क्यू टीम बहुत देरी से गांव पहुंची, जिसकी वजह से उसे बाहर निकालने में देरी हुई. मौके पर मौजूद एसडीएम और एसीपी ने लोगों को समझाबुझाकर शांत कराया.