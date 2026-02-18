मौत का पहिया: फर्राटा भरते ट्रैक्टर ने ली 4 साल के मासूम की जान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 1:39 PM IST
अमेठी: बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है. दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव निवासी कृष्ण प्रकाश यादव पुत्र गयाबक्श यादव ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वोदय सांइस कॉलेज वारिसगंज रोड के पास उसका बेटा खेल रहा था. इसी दौरान नीले रंग का ट्रैक्टर नंबर UP36A7126 तेज रफ्तार से आया. उसके बेटे विराज (4) को रौंद दिया.
घटना की जानकारी होते ही परिजन आननफानन में बच्चे को घायल अवस्था में इलाज के लिए सीएचसी जामो पहुंचे. वहां से उसे निजी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.
मृतक के पिता कृष्ण प्रकाश ने बताया कि ट्रैक्टर चालक टक्कर मारने के बाद दवा इलाज के कराने के बजाय मौके से फरार हो गया. जब हम लोग अपने घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल गए तो दो लोग आए और ट्रैक्टर लेकर चले गए. बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे है. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.
प्रभारी निरीक्षक जामो विनोद सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
युवक का शव मिला: अमेठी कोतवाली क्षेत्र के परसावा गांव निवासी राम शिरोमणि यादव पुत्र श्याम बिहारी का शव बुधवार को गांव के बाहर ट्यूबल के पास नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से घटना को लेकर पूछताछ की. जांच में कुछ भी साफ पता नहीं चल सका है.
मृतक के पिता श्याम बिहारी ने बताया कि सब कुछ सामान्य था. किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी. रोज की तरह सुबह उठा और घर का काम देखा. थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चला कि ट्यूबल के पास नीम के पेड़ में लटका हुआ है.
प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.
