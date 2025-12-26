ETV Bharat / state

रायबरेली में वंदे भारत की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत, आया की हालत नाजुक

रायबरेली जीआरपी इंचार्ज सचिन पटेल ने बताया, ट्रेन से टकराकर आजाद नगर में रहने वाली पूनम की 4 वर्षीय बेटी वाणी की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
रायबरेली में हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:58 PM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 11:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई. रायबरेली जीआरपी इंचार्ज सचिन पटेल ने बताया कि रायबरेली में बछरावां कस्बा के आजाद नगर में रहने वाली पूनम की 4 वर्षीय बेटी वाणी पटेल नगर के एक प्री-नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी.

बच्ची और आया ट्रेन के चपेट में आयीं: वह तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गयी और उसकी मौत हो गयी. वहीं इस दुर्घटना में एक 40 साल की आया गुड्डी भी घायल हो गई. जीआरपी इंचार्ज सचिन पटेल ने कहा कि यह हादसा थाना बछरावां क्षेत्र में हुआ था.

चार वर्षीय छात्रा वाणी की मौत: यहां रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे बसे आजाद नगर मोहल्ले में देर शाम रेलवे पटरी क्रॉस करते समय सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से प्री-नर्सरी की 4 वर्षीय छात्रा वाणी की मौत हो गई. वहीं उसके साथ चल रही आया गुड्डी (40 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों को तुरंत सीएचसी बछरावां पहुंचाया गया.

आया को जिला अस्पताल रेफर किया गया: वहां डॉक्टर ने बच्ची वाणी को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल आया गुड्डी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है. हादसा तब हुआ जब आया बच्ची को स्कूल से लेकर लगभग शाम 5:25 बजे घर छोड़ने जा रही थी. दोनों रेलवे ट्रैक पार करते समय रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं.

यह भी पढ़ें- कन्नौज में बीएससी के छात्र की प्रोटीन शेक पीने के बाद तबीयत बिगड़ी; 14 दिन बाद हुई मौत, जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

Last Updated : December 26, 2025 at 11:14 PM IST

TAGGED:

GIRL HIT BY VANDE BHARAT EXPRESS
4 YEAR OLD GIRL VANI DIED
PRE NURSERY SCHOOL STUDENT DIES
GRP IN CHARGE SACHIN PATEL
4 YEAR GIRL DIED IN RAE BARELI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.