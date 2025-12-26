ETV Bharat / state

रायबरेली में वंदे भारत की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की मौत, आया की हालत नाजुक

रायबरेली: रायबरेली के बछरावां थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई. रायबरेली जीआरपी इंचार्ज सचिन पटेल ने बताया कि रायबरेली में बछरावां कस्बा के आजाद नगर में रहने वाली पूनम की 4 वर्षीय बेटी वाणी पटेल नगर के एक प्री-नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी.

बच्ची और आया ट्रेन के चपेट में आयीं: वह तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गयी और उसकी मौत हो गयी. वहीं इस दुर्घटना में एक 40 साल की आया गुड्डी भी घायल हो गई. जीआरपी इंचार्ज सचिन पटेल ने कहा कि यह हादसा थाना बछरावां क्षेत्र में हुआ था.

चार वर्षीय छात्रा वाणी की मौत: यहां रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे बसे आजाद नगर मोहल्ले में देर शाम रेलवे पटरी क्रॉस करते समय सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से प्री-नर्सरी की 4 वर्षीय छात्रा वाणी की मौत हो गई. वहीं उसके साथ चल रही आया गुड्डी (40 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों को तुरंत सीएचसी बछरावां पहुंचाया गया.