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खानाबदोश की जिंदगी जी रहीं महिलाओं के तंबू से मिला खजाना.. 4 अरेस्ट

ट्रेन से महिलाओं के मंगलसूत्र और जेवरात गायब हो रहे थे. 12 मार्च को एक महिला की शिकायत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. पढ़ें

women snatchers arrested in Munger
मुंगेर में 4 महिला स्नैचर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 7:37 PM IST

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मुंगेर: जिले के जमालपुर में ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाली महिला स्नैचर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है. आरपीएफ,जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त कार्रवाई में चार महिला स्नैचर गिरफ्तार की गई हैं. हैरानी की बात ये है कि ये महिलाएं ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को ही टारगेट बनाती थीं और मौका मिलते ही गले से मंगलसूत्र और जेवर झपट लेती थीं.

महिलाओं से झपट लेती थीं मंगलसूत्र: पुलिस ने इनके तंबू से करीब 5 लाख रुपये नकद,100 ग्राम सोने के जेवरात,500 ग्राम चांदी के आभूषण और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं खानाबदोश की तरह तंबू में रहकर ट्रेनों में छिनतई की वारदात को अंजाम देती थी. भागलपुर के बाद जमालपुर में आरपीएफ और जीआरपी को ट्रेन स्नैचिंग के मामले में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.

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गिरोह से बरामद कैश और जेवरात (ETV Bharat)

11 मार्च को इंटरसिटी एक्सप्रेस में छिनतई: दरअसल मामला जमालपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है. 11 मार्च को इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जा रही एक महिला यात्री का मंगलसूत्र अचानक गले से गायब हो गया. महिला ने शक जताया कि उसके पास खड़ी दो महिलाओं ने ही यह वारदात की है.

12 मार्च को CCTV की जांच: 12 मार्च को जब पीड़िता पटना से लौटी तो उसने जमालपुर आरपीएफ को इसकी जानकारी दी. शिकायत मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी की संयुक्त टीम बनाई गई और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए.

दोबारा बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना: फुटेज में सचमुच दो संदिग्ध महिलाएं उस समय प्लेटफॉर्म पर दिखाई दीं. इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई. इसी बीच सूचना मिली कि वही संदिग्ध महिलाएं दोबारा इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखी गई हैं.

तंबू से मिला कैश, सोना और मोबाइल: टीम ने उनका पीछा किया और पता चला कि वे सभी मुंगेर जिले के कासिमबाजार थाना क्षेत्र के बाजार समिति इलाके में तंबू लगाकर खानाबदोश की तरह रह रही हैं. कासिमबाजार थाना पुलिस और महिला पुलिस बल के साथ जब टीम के द्वारा वहां छापेमारी की गई, जहां के तंबू से करीब 5 लाख रुपये नकद, 100 ग्राम सोने के जेवरात, 500 ग्राम चांदी के आभूषण और चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

4 महिलाएं गिरफ्तार: पुलिस ने ट्रेन में छिनतई और चोरी के आरोप में चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. इनमें से दो महिलाएं झारखंड के जामताड़ा की रहने वाली हैं, जबकि दो मुंगेर की बताई जा रही हैं. आरपीएफ के एएससी हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में जमालपुर-भागलपुर और बांका रूट की ट्रेनों में छिनतई और चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं.

"इसी को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त अभियान चलाकर इस महिला स्नैचर गिरोह की पहचान की और कार्रवाई की. यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."- हीरा प्रसाद सिंह, एएससी,आरपीएफ

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