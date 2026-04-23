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कानपुर-रायबरेली में अलग-अलग सड़क हादसे, 5 की मौत, कई घायल

कानपुर/रायबरेली: अमिलिहा गांव के पास बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं समेत एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि चार अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं, रायबरेली के लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर अरखा गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई, जबकि उनका 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल है. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को हैलट अस्पताल पहुंचा कर मामले की जांच में जुट गई.

कानपुर में तेज रफ्तार कार ने तीन को कुचला: थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा के आनुसार, अमिलिहा निवासी कुक्कू सिंह के बेटे हर्षित की शादी थी, नवदंपति के साथ परिवार की महिलाएं तालाब पर मंडप विसर्जन की रस्म करने गई थीं, वापस लौटते समय हाईवे क्रॉस करते वक्त, पहले एक बाइक सवार ने महिलाओं को टक्कर मारी, जिससे वे सड़क पर गिर गईं, इसी दौरान पीछे से आ रही एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सभी को कुचल कर निकल गई.

इस सड़क हादसे में घायल लोगों में 32 वर्षीय सुधा पत्नी दिनेश, 43 वर्षीय कुसमा पत्नी विक्रम सिंह और बाइक चालक गोपाल कटियार की इलाज के दौरान मौत हो गई, मृतकों में सुधा दूल्हे की चाची और कुसुम उसकी बुआ बताई जा रही हैं, इसके अलावा हादसे में प्रीति, सुमन, मंजू, निधि और रिया भी घायल हुई हैं, जिनका उपचार कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है, थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना करने वाली कार और चालक का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाई की जाएगी.



लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर बस ने बाइक सवार को कुचला: वहीं, रायबरेली के लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर अरखा गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, इस भीषण दुर्घटना में उनका 10 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल है.



जानकारी के अनुसार, सबीसपुर निवासी दशरथ (36) अपनी पत्नी माधुरी और बेटे प्रिंस के साथ कल्याणी गांव स्थित अपनी ससुराल गए थे, बुधवार रात करीब 10:30 बजे वापस लौटते समय, अरखा कोल्ड स्टोर के पास बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.