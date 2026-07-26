अमेठी में सोने का चेन लूटने वाली चार महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस को बताई झूठी पहचान, यक्ष एप ने खोल दी पोल
पुलिस ने वारदात के 6 घंटे के भीतर सभी महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी एक ही गांव की रहने वाली हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:37 PM IST
अमेठी : दिनदहाड़े महिला के गले से चेन लूटकर फरार हुईं चार महिलाओं को पुलिस ने छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए झूठा नाम और पता बताया. लेकिन यक्ष एप से फेस मैचिंग कर पुलिस ने उनकी असली पहचान उजागर कर दी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन भी बरामद कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने बताया कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास इन्दु सिंह निवासी पहाड़पुर थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या के गले से रविवार को चैन स्नेचर महिला गैंग ने चेन लूट लिया था. इन्दु सिंह ने यूपी-112 पर सूचना दी. पीड़ित महिला ने थाना जगदीशपुर पर प्रार्थना-पत्र देकर लिखित सूचना दर्ज करायी.
महिला की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया. पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया. जगदीशपुर पुलिस चेकिंग को दौरान मुखबिर की सूचना पर चार महिलाओं को हिरासत में लिया गया.
जिनकी पहचान काजल पत्नी प्रदुम्न निवासी करवनिया गरथौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, लाला पत्नी कालो लोना निवासी करवनिया गरथौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर. सुल्हरी पत्नी मनोज निवासी करवनिया गरथौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, सुनीता पत्नी राजन निवासी गरथौनी सिधुआपार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई.
तलाशी में अभियुक्ता लाला के कब्जे से गले की एक पीली धातु की चेन बरामद हुई. पूछताछ में चारों अभियुक्ताओं ने बताया कि वह सभी ने मिलकर एक महिला से यह चेन छीनी है. बरामदगी के आधार पर मुकदमें में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है.
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