राजगीर रेलवे स्टेशन के पास स्पेयर कोच के 4 पहिए पटरी से उतरे, मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी

नालंदा में स्पेयर कोच की सेंटिंग के दौरान हादसा हो गया. स्पेयर कोच के 4 पहिए पटरी से उतरने पर रेलवे में हड़कंप मच गया-

चार पहिए स्पेयर कोच के पटरी से उतरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 3:32 PM IST

नालंदा : बिहार के नालंदा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया. राजगीर रेलवे स्टेशन परिसर में शनिवार को स्पेयर कोच की सेंटिंग के दौरान एक कोच के चार पहिया पटरी से उतर गये. घटना के बाद कुछ समय के लिए स्टेशन परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया.

स्पेयर कोच के 4 पहिए पटरी से उतरे : सूत्रों के अनुसार इस मामले की जानकारी शनिवार की सुबह 9:30 बजे की है. हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई और न ही किसी यात्री ट्रेन के परिचालन पर कोई असर पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के संबंधित अधिकारी और तकनीकी कर्मी मौके पर पहुंच गए. सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित कर लिया गया और तकनीकी जांच शुरू की गई.

स्पेयर कोच के चार पहिए पटरी से उतरे (ETV Bharat)

राजगीर स्टेशन पर टला बड़ा हादसा : राजगीर स्टेशन प्रबंधक चंद्र भूषण सिन्हा ने बताया कि यह घटना स्पेयर कोच को लाइन पर सेट करने के दौरान हुई. तकनीकी कारणों से कोच के चार पहिए पटरी से नीचे उतर गए थे, जिसे घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दे दी गई और वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

"स्पेयर कोच को लाइन पर सेट किया जा रहा था तभी तकनीकि वजह से कोच के चार पहिए पटरी से उतर गए. इस हादसे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है. परिचालन पर कोई असर नहीं हुआ है और न ही किसी तरह की जनहानि हुई है. हादसे की तकनीकि जांच रेलवे द्वारा की जा रही है."- चंद्र भूषण सिन्हा, राजगीर स्टेशन प्रबंधक

हादसे की टेक्निकल जांच जारी : रेलवे की तकनीकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कोच को वापस पटरी पर लाने के लिए रेलवे कर्मी लगे हुए हैं. जिसके बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई. रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना से यात्रियों की आवाजाही या ट्रेनों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. फिलहाल मामले की विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है.

जांच पर नजर : रेलवे में आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं लेकिन कारणों की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती. ऐसे में देखना ये है कि इस मामले में सही वजहों का खुलासा कब तक हो पाता है. किस तकनीकि खामी की वजह से स्पेयर कोट के पहिए पटरी से उतरे ये वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

संपादक की पसंद

