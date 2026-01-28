हिंडन नदी के कायाकल्प के निकल पड़े हैं 4 योद्धा, 225 किमी की पदयात्रा कर मंत्रियों को सौंपेंगे मागपत्र
मुँह पर मास्क, हाथों में तिरंगा लेकर 225 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा का मकसद मृतप्राय हिंडन को नया जीवन दिलाना है.
Published : January 28, 2026 at 3:50 PM IST
बागपत: देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हिंडन नदी को नया जीवन प्रदान करने के लिए चार युवा जन जागरण पद यात्रा पर निकले हैं.
हिंडन के उदगम स्थल यूपी के सहारनपुर जिले के कालूपुर पहाड़ी से शुरू हुई ये यात्रा हिंडन के संगम स्थल दिल्ली तक सवा दो सौ (225) किलोमीटर का सफर तय करेगी.
ये लोग रास्ते में पड़ने वाले गांव और शहरों में सभाएं करके हिंडन को बचाने की अपील कर रहे हैं. नितिन स्वामी औऱ शिव कुमार राठी अपने दो और साथियों के साथ कड़कड़ाती सर्दी, बारिश की परवाह ना करते हुए आज बागपत पहुंचे.
हिंडन का उद्धार करने के मकसद को लेकर इन आधुनिक भगीरथों का गांव-गांव जोरदार स्वागत हो रहा है.
बता दें कि हिंडन नदी बागपत में कैंसर वाली नदी के रूप में जानी जाने लगी है. बागपत के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में हिंडन के केमिकल युक्त पानी के करण कैंसर औऱ घातक त्वचा रोग फैल रहे हैं.
हिंडन को फिर से स्वच्छ निर्मल करने की ये यात्रा आज यानी बुधवार को बागपत में विश्राम करेगी और गुरुवार को फिर अपने सफर पर निकल जाएगी.
यात्रा का समापन हिंडन के यमुना में संगम स्थल दिल्ली में होगा. यहां पहुंच कर ये युवा जन जागरण पद यात्रा को पूरा करते हुए देश के केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे. इसके साथ ही हिंडन को फिर से जीवन दायिनी बनाने की गुहार करेंगे.
बता दें कि आज बावली गांव में इन सभी साथियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए. यहां युवा ग्रामीणों ने इन सभी का जोरदार स्वागत किया. साथ ही ये दोहराया कि ये लोग भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर कर इस कार्य में सहयोग करेंगे.
