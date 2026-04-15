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बोकारो में मालगाड़ी के चार वैगन पटरी से उतरे, धनबाद बरकाकाना रेल खंड पर परिचालन बाधित

बोकारो: धनबाद रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक मालगाड़ी MTPS के चार वैगन पटरी से उतर गए. इस घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और एक बड़ा रेल हादसा टल गया है. यह हादसा डुमरी बिहार स्टेशन के पास बने यार्ड लाइन नंबर 7 में उस समय हुआ जब मालगाड़ी अपनी गति में थी.

घटना को लेकर बताया जाता है कि कोयला लोड मालगाड़ी लोडिंग पॉइंट से कोयला लेकर मेजिया थर्मल पॉवर स्टेशन (MTPS) पश्चिम बंगाल जा रही थी. डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन से 7:26 बजे खुली ही थी. वहीं 7 बजकर 29 मिनट में अचानक मालगाड़ी के चार वैगन बेपटरी हो गए. जिससे बोगी नंबर 7 और 8 बिजली के खंभे से टकरा गई और दो पोल उखड़कर वैगन के ऊपर चला गया.

बोकारो में रेल दुर्घटना (ईटीवी भारत)

घटना के बाद यातायात हुआ ठप

मौके पर पहुंचे डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन प्रबंधक पीपी टोप्पो व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवधेश कुमार राम क्षति का आकलन और रेलवे लाइन को दुरुस्त करने में जुटे हैं. बताया गया कि धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को घटना को लेकर सूचित किया गया है. घटना के बाद इस रूट पर रेल परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को बीच में ही रोकना पड़ा या उनके मार्ग में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है. हलांकि सूचना मिलते ही धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें घटना स्थल पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है.