बोकारो में मालगाड़ी के चार वैगन पटरी से उतरे, धनबाद बरकाकाना रेल खंड पर परिचालन बाधित
बोकारो के डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन के पास एक कोयला लोड मालगाड़ी के चार वैगन पटरी से उतर गए.
Published : April 15, 2026 at 7:13 PM IST
बोकारो: धनबाद रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक मालगाड़ी MTPS के चार वैगन पटरी से उतर गए. इस घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और एक बड़ा रेल हादसा टल गया है. यह हादसा डुमरी बिहार स्टेशन के पास बने यार्ड लाइन नंबर 7 में उस समय हुआ जब मालगाड़ी अपनी गति में थी.
घटना को लेकर बताया जाता है कि कोयला लोड मालगाड़ी लोडिंग पॉइंट से कोयला लेकर मेजिया थर्मल पॉवर स्टेशन (MTPS) पश्चिम बंगाल जा रही थी. डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन से 7:26 बजे खुली ही थी. वहीं 7 बजकर 29 मिनट में अचानक मालगाड़ी के चार वैगन बेपटरी हो गए. जिससे बोगी नंबर 7 और 8 बिजली के खंभे से टकरा गई और दो पोल उखड़कर वैगन के ऊपर चला गया.
घटना के बाद यातायात हुआ ठप
मौके पर पहुंचे डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन प्रबंधक पीपी टोप्पो व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवधेश कुमार राम क्षति का आकलन और रेलवे लाइन को दुरुस्त करने में जुटे हैं. बताया गया कि धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को घटना को लेकर सूचित किया गया है. घटना के बाद इस रूट पर रेल परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनों को बीच में ही रोकना पड़ा या उनके मार्ग में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है. हलांकि सूचना मिलते ही धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें घटना स्थल पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है.
रेल सेवा जल्द शुरू करने में जुटे हैं रेलकर्मी
रेल सेवा को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पर ट्रैक को खाली कराने और वैगनों को वापस पटरी पर लाने के काम में जुटे हैं. फंक्शनल इंजीनियर सुभाजित बनर्जी ने कहा कि लाइन को दुरुस्त करने को लेकर प्रारंभिक तौर पर रेल यातायात को सामान्य करने में कुछ घंटों का समय लग सकता है. रेलवे द्वारा हादसे के कारणों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तकनीकी खराबी या ट्रैक में किसी खामी की वजह से यह हादसा हुआ है.
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