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पलामू में अवैध रूप से खनिज की ढुलाई में शामिल चार वाहनों को किया गया जब्त, खनन विभाग की कार्रवाई

जब्त वाहन ( ETV Bharat )

पलामू: अवैध रूप से कोयला की ढुलाई में शामिल चार वाहनों को जब्त किया गया है. जब्त वाहनों को संबंधित थानों में रखा गया है. पलामू जिलाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने अवैध रूप से खनिज संपदा की ढुलाई में शामिल वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया था. सोमवार की रात जिले के विभिन्न इलाकों में जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया.

नेशनल हाईवे और थाना क्षेत्रों में कार्रवाई