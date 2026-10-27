पलामू में अवैध रूप से खनिज की ढुलाई में शामिल चार वाहनों को किया गया जब्त, खनन विभाग की कार्रवाई
पलामू में अवैध रूप से खनिज की ढुलाई में शमिल चार वाहनों को जब्त किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 8:22 AM IST
पलामू: अवैध रूप से कोयला की ढुलाई में शामिल चार वाहनों को जब्त किया गया है. जब्त वाहनों को संबंधित थानों में रखा गया है. पलामू जिलाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने अवैध रूप से खनिज संपदा की ढुलाई में शामिल वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया था. सोमवार की रात जिले के विभिन्न इलाकों में जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया.
नेशनल हाईवे और थाना क्षेत्रों में कार्रवाई
नेशनल हाईवे पर लातेहार इलाके से अवैध रूप से कोयला लेकर जा रही एक गाड़ी को जब्त किया गया. संबंधित गाड़ी को नावाबाजार थाना में रखा गया है, जबकि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है. खनन विभाग ने नावाबाजार थाना क्षेत्र में ही अभियान चलाकर अवैध रूप से बालू की ढुलाई कर रहे एक वाहन को भी जब्त किया. छतरपुर थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्टोन डस्ट और स्टोन लदे दो अलग-अलग गाड़ियों को जब्त किया. दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है और गाड़ियों को थाना में रखा गया है.
खनन पदाधिकारी ने की पुष्टि
जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध रूप से खनिज संपदा की ढुलाई के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है.
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