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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4 वाहनों में भिड़ंत, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त

दुर्घटना गुरुवार सुबह 4 बजे मंडावरा टोल क्रॉस करने के बाद करीब 2 किलोमीटर आगे मंडावरा नाले के पास हुई.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा (कोटा रूरल पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 9:33 AM IST

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कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर हादसा हुआ है. गुरुवार सुबह तड़के एक साथ चार वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें पुलिस की पेट्रोलिंग जीप 112 और चिकित्सा विभाग की इमरजेंसी एंबुलेंस 108 भी शामिल है. हालांकि, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

बूढ़ादीत थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि दुर्घटना गुरुवार सुबह 4 बजे हुई है. मंडावरा टोल क्रॉस करने के बाद करीब 2 किलोमीटर आगे मंडावरा नाले के पास दिल्ली जाने वाली लेन पर एक हरियाणा नंबर की पिकअप पलट गई थी. इस पिकअप में भरे हुए कार्टन एक्सप्रेसवे पर फैल गए. यह पिकअप उज्जैन से अलवर जा रही थी. हादसे में पिकअप चालक हरियाणा के खोल थाना इलाके के सिया गांव निवासी अमित सिंह राजपूत घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना पर नाइट ड्यूटी ऑफिसर एएसआई नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे. घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान कोटा से खातौली जा रही 108 एंबुलेंस मौके से गुजर रही थी, जिसे रुकवाया गया.

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ट्रक ने एंबुलेंस को मारी टक्कर
ट्रक ने एंबुलेंस को मारी टक्कर (कोटा रूरल पुलिस)

एंबुलेंस का स्टाफ चालक अमित सिंह का उपचार कर रहा था कि तभी पीछे से आ रहे सवाई माधोपुर में रजिस्टर्ड तेज गति ट्रक ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी. इससे 112 पेट्रोलिंग व्हीकल भी क्षतिग्रस्त हो गया. पास में दुर्घटनाग्रस्त पिकअप से भी वाहन जा भिड़े. गनीमत रही कि पुलिस और एंबुलेंस स्टाफ के साथ पिकअप का चालक थोड़ा दूर था. ऐसे में कोई जनहानि नहीं हुई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और ट्रक को भी जब्त किया गया है. मौके से सभी वाहनों को तत्काल हटाया गया है. इस दौरान कुछ देर के लिए एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन बाद में सुचारू हो गया.

एक्सप्रेसवे चलती जीप जलकर खाक: बूढ़ादीत थाने में ही एक दूसरी दुर्घटना बुधवार रात को हुई है, जिसमें करीब 8:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश निवासी कुछ लोग जीप में बैठकर जा रहे थे. एएसआई योगेश चंद्र ने बताया कि यह लोग कोटा से सवाई माधोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर थे. मंडावरा के नजदीक ही अचानक उनकी गाड़ी में आग लग गई. इसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी सवार थे. सभी को नीचे उतारा गया और सब गाड़ी से दूर खड़े हो गए, लेकिन देखते ही देखते पूरी गाड़ी ने ही आग पकड़ ली. कुछ ही मिनट में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई. पीछे से उनके परिचितों की दूसरी गाड़ी भी आ रही थी, जिसमें बैठकर यह लोग चले गए.

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ACCIDENT ON DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
4 VEHICLES COLLIDED ON EXPRESSWAY
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा
ROAD ACCIDENT

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