दुमका में लाइटर लोड कंटेनर में लगी आग, चपेट में आए अन्य तीन हाईवा, एक व्यक्ति की मौके पर जलकर मौत

दुमकाः साहेबगंज-गोविंदपुर हाईवे पर लाइटर (सिगरेट जलाने वाला) लोड कंटेनर में भीषण आग लग गई. इस वाहन की चपेट में तीन हाईवा भी आ गए. घटना दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में हुई. इस भीषण आगजनी में चारों मालवाहक वाहन जलकर राख हो गए. जब तक दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचती तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था. वहीं जिले के एसपी ने बताया लाइटर लोड गाड़ी को पीछे से एक हाइवा ने धक्का मार दिया, जिससे यह घटना हुई.

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान (Etv Bharat)

एक व्यक्ति का शव बरामद

दुमका रेलवे स्टेशन के समीप साहिबगंज और गोविंदपुर हाइवे पर टक्कर के कारण सबसे पहले एक लाइटर लोड हाइवा में आग लग गई, बाद में उसकी चपेट में तीन हाइवा और आ गए, उसमें भीा आग लग गई, सभी वाहन धू - धूकर जलने लगे. इसमें एक हाइवा में कोयला लोड था, जबकि दो खाली थे. दुःखद बात यह है कि मौके पर ही एक व्यक्ति का बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया गया.

एक व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक वाहन चालक था या फिर कोई आम आदमी जो उस रास्ते से गुजर रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए . आस-पास के इलाके के निवासियों ने बताया कि वे घर के बाहर खड़े थे तभी देखा कि एक कंटेनर में आग लगी है और वह थोड़ी दूर जाकर रुक गया. लाइटर की पेटी विस्फोट के साथ फट रही थी, जिस वजह से अगल बगल के तीन और हाइवा उसकी चपेट में आ गए. चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक व्यक्ति जो कुछ जल गया था उसे हम लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है.