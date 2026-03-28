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जोधपुर साबरमती वंदे भारत सहित 4 ट्रेनें 29 मार्च से अस्थाई रूप से बदले रूट से चलेंगी

वंदे भारत ट्रेन ( Indian Railway )

जोधपुर : पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-पालनपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के चलते 29 मार्च को चार प्रमुख ट्रेनों का संचालन अस्थाई रूप से परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. इस बदलाव में जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं. सुरक्षित और आधुनिक रेल संचालन की दिशा में कदम : उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह तकनीकी कार्य रेल नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने से भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगा. हालांकि, कार्य के दौरान कुछ समय के लिए ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बदलाव करना आवश्यक हो गया है. इन ट्रेनों के मार्ग में रहेगा परिवर्तन : ट्रेन संख्या 12461 जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मार्च को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर महेसाणा, कटोसन रोड और कलोल होकर संचालित होगी. ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस खोडियार, कलोल, कटोसन रोड और महेसाणा के रास्ते चलेगी. इस दौरान इसका गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.