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जोधपुर साबरमती वंदे भारत सहित 4 ट्रेनें 29 मार्च से अस्थाई रूप से बदले रूट से चलेंगी

यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे ऐप, वेबसाइट या संबंधित स्टेशन से ट्रेन की स्थिति और मार्ग की जानकारी प्राप्त कर लें.

वंदे भारत ट्रेन
वंदे भारत ट्रेन (Indian Railway)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 5:13 PM IST

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जोधपुर : पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-पालनपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के चलते 29 मार्च को चार प्रमुख ट्रेनों का संचालन अस्थाई रूप से परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. इस बदलाव में जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं.

सुरक्षित और आधुनिक रेल संचालन की दिशा में कदम : उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह तकनीकी कार्य रेल नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने से भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगा. हालांकि, कार्य के दौरान कुछ समय के लिए ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बदलाव करना आवश्यक हो गया है.

इन ट्रेनों के मार्ग में रहेगा परिवर्तन : ट्रेन संख्या 12461 जोधपुर-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मार्च को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर महेसाणा, कटोसन रोड और कलोल होकर संचालित होगी. ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस खोडियार, कलोल, कटोसन रोड और महेसाणा के रास्ते चलेगी. इस दौरान इसका गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा.

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इसी तरह, ट्रेन संख्या 19224 जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस (जो 28 मार्च को प्रस्थान कर चुकी है) को भी बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा. यह ट्रेन कलोल-खोडियार सेक्शन से होकर गुजरेगी और गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर इसका ठहराव रद्द रहेगा. ट्रेन संख्या 09721 भावनगर-बीकानेर स्पेशल भी निर्धारित मार्ग के बजाय वीरमगाम, कटोसन रोड और महेसाणा होकर संचालित की जाएगी. इस दौरान यह ट्रेन आम्बली रोड और गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर नहीं रुकेगी.

यात्रियों से अपील: पहले लें अपडेट : रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अधिकृत रेलवे ऐप, वेबसाइट या संबंधित स्टेशन से अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति और मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. इससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह अस्थाई बदलाव केवल तकनीकी कार्य की अवधि तक ही लागू रहेगा. कार्य पूर्ण होते ही ट्रेनों का संचालन पुनः अपने नियमित मार्ग पर बहाल कर दिया जाएगा.

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जोधपुर साबरमती वंदे भारत
जोधपुर से ट्रेन रूट बदला
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