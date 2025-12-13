बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गयी 4 ट्रेनें, जानें फिर क्या हुआ?
समस्तीपुर में ट्रेन में सवार यात्रियों में उस वक्त अफरातफरी मच गयी, जब एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेनें एक दूसरे के पीछे रूप गयी.
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन यात्री कुछ समय के लिए हैरान हो गए. दरअसल, जैसे ही यात्रियों को जानकारी मिली की एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेनें एक दूसरे के पीछे आकर रूक गयी है, लोग देश में कई रेलवे हादसों को याद कर डर गए की कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली थी.
समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड का मामला: दरअसल, यह पूरा मामला समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड के अटेरन चौक के पास की है. शुक्रवार की शाम का वक्त था. अटेरन चौक रेलवे गुमटी 50B स्थित रेलवे ट्रैक पर अचानक एक-एक कर 4 ट्रेनें आकर रूक गयी.
एक-दूसरे के पीछे खड़ी हो गयी ट्रेनें: वक्त अटेरन चौक से एक मालगाड़ी गुजर रही थी. उसके ठीक पीछे धुरियान एक्सप्रेस आकर रूक गयी. कुछ ही देर में अवध, राउरकेला-जयनगर और क्लोन एक्सप्रेस भी उसी लाइन में आकर एक-दूसरे के पीछे खड़ी हो गईं.
लोगों की भीड़ जुटी: अटेरन चौक रेलवे गुमटी 50B से कोरबद्धा 50 C रेल गुमटी तक ट्रेनें खड़ी रही. स्थानीय लोगों के अनुसार एक साथ कई ट्रेनों के रुक जाने से लोग व यात्री इसे समझ नहीं पाए. ट्रेन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गयी.
ऐसा क्यों हुआ?: इस तरह की घटना को लेकर रेलवे अधिकारियों की माने तो यह कोई खराबी नही, बल्कि यह नयी तकनीक है. दरअसल, बरौनी-समस्तीपुर खंड पर एंटी ब्लॉक सिग्नल (ABS) प्रणाली लागू है. इसमें ट्रेनों को अलग-अलग ब्लॉक में नियंत्रित ढंग से चलाया जाता है.
'कोई गड़बरी नहीं': समस्तीपुर स्टेशन अधीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि मालगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने और लाइन खाली होने तक पीछे आने वाली सभी ट्रेनों को तय दूरी पर रोका गया. इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बरी नहीं है. यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
"यह प्रक्रिया एबीएस प्रणाली के तहत ट्रेन संचालन का सामान्य हिस्सा है. इसमें यात्रियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह व्यवस्था ट्रेनों की सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. इसलिए ट्रेन को एक निश्चित नियम के तहत रोका जाता है." -नीलेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक, समस्तीपुर
एंटी ब्लॉक सिग्नल क्या है?: रेलवे अधिकारी के अनुसार यह रेलवे सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने वाली एक तकनीक है. ट्रेन परिचालन के दौरान इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है. इस तकनीक के कारण परिचालन में ज्यादा ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है.
कैसे काम करता है एबीएस?: इस तकनीक के द्वारा रेल मार्ग को छोटे-छोटे ब्लॉक (भाग) में बांटा जाता है. प्रत्येक भाग के अंत में एक सेंसर लगा होता है, जिससे ट्रेन आने की जानकारी मिलती है.
एक ट्रैक पर कई ट्रेनें रूक सकती: सेंसर आगे की स्थिति के अनुसार रंग बदलता है. अगर सेंसर का रंग हरा है तो यह आगे बढ़ने के लिए कहता है. अगर लाल है तो ट्रेन को रूकने के लिए कहता है.
'टक्कर की कोई संभावना नहीं': अगर आगे लाइन क्लियर नहीं है तो इस सेंसर की मदद से पर्याप्त दूरी पर एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनों को रोका जा सकता है. इस सिग्नल की मदद से एक दूसरे में टक्कर की कोई संभावना नहीं है. आगे की स्थिति साफ होने पर एक-एक कर ट्रेन को जाने दिया जाता है.
"एन्टी ब्लॉक सिस्टम प्रणाली के मदद से एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सुरक्षित होता है. इस सिग्नल प्रणाली से एक ट्रेन के पीछे आ रही दूसरी ट्रेन के लोको पायलट को आगे की स्थिति की जानकारी होती है." -नीलेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक, समस्तीपुर
