बिहार में एक ही ट्रैक पर आ गयी 4 ट्रेनें, जानें फिर क्या हुआ?

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन यात्री कुछ समय के लिए हैरान हो गए. दरअसल, जैसे ही यात्रियों को जानकारी मिली की एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेनें एक दूसरे के पीछे आकर रूक गयी है, लोग देश में कई रेलवे हादसों को याद कर डर गए की कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली थी. समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड का मामला: दरअसल, यह पूरा मामला समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड के अटेरन चौक के पास की है. शुक्रवार की शाम का वक्त था. अटेरन चौक रेलवे गुमटी 50B स्थित रेलवे ट्रैक पर अचानक एक-एक कर 4 ट्रेनें आकर रूक गयी. एक-दूसरे के पीछे खड़ी हो गयी ट्रेनें: वक्त अटेरन चौक से एक मालगाड़ी गुजर रही थी. उसके ठीक पीछे धुरियान एक्सप्रेस आकर रूक गयी. कुछ ही देर में अवध, राउरकेला-जयनगर और क्लोन एक्सप्रेस भी उसी लाइन में आकर एक-दूसरे के पीछे खड़ी हो गईं. समस्तीपुर में रूकी ट्रेन (ETV Bharat) लोगों की भीड़ जुटी: अटेरन चौक रेलवे गुमटी 50B से कोरबद्धा 50 C रेल गुमटी तक ट्रेनें खड़ी रही. स्थानीय लोगों के अनुसार एक साथ कई ट्रेनों के रुक जाने से लोग व यात्री इसे समझ नहीं पाए. ट्रेन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गयी. ऐसा क्यों हुआ?: इस तरह की घटना को लेकर रेलवे अधिकारियों की माने तो यह कोई खराबी नही, बल्कि यह नयी तकनीक है. दरअसल, बरौनी-समस्तीपुर खंड पर एंटी ब्लॉक सिग्नल (ABS) प्रणाली लागू है. इसमें ट्रेनों को अलग-अलग ब्लॉक में नियंत्रित ढंग से चलाया जाता है. 'कोई गड़बरी नहीं': समस्तीपुर स्टेशन अधीक्षक नीलेश कुमार ने बताया कि मालगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने और लाइन खाली होने तक पीछे आने वाली सभी ट्रेनों को तय दूरी पर रोका गया. इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बरी नहीं है. यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है.