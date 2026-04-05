बंजार हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 19 लोग घायल, यहां देखें पूरी लिस्ट
पुलिस, स्थानीय लोगों ने लोगों को खाई से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया था. रात तक सभी को खाई से बाहर निकाला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 11:45 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 11:50 AM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन सीजन के बीच एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है. उपमंडल बंजार के सोझा (जालोड़ा मोड़) के पास शनिवार रात को सैलानियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं.
प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि कर दी है. हादसे के दौरान दो लोग लापता हो गए थे. देर रात उन्हें भी खाई से रेस्क्यू कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली और अन्य राज्यों के 23 पर्यटकों का दल टेंपो ट्रैवलर में सवार होकर जलोड़ी जोत की वादियों का दीदार करने के बाद वापस बंजार की ओर लौट रहा था. इसी दौरान जालोड़ा मोड़ के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे कई फीट गहरी खाई में जा समाई. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया.
देर रात तक चला रेस्क्यू
हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोगों को खाई से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और देर रात तक सभी को खाई से बाहर निकाला. प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस हादसे में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए पर्यटक घायल हुए हैं.
घायलों की सूची
- अभिनव मोदी (21): कुरुक्षेत्र, हरियाणा.
- करण (35): विष्णु गार्डन, दिल्ली.
- कियान (05): विष्णु गार्डन, दिल्ली.
- मोहित (30): ओखला फेज-01, नई दिल्ली.
- गिन्नी (03): ओखला फेज-01, नई दिल्ली.
- आदित्य नारायण (21): कटक, ओडिशा.
- लियाकत हुसैन (37): राजौरी, जम्मू-कश्मीर.
- आंचल (25): करौली, राजस्थान.
- मधुप शर्मा (23): जयपुर, राजस्थान.
- आयुषी शर्मा (26): पुणे, महाराष्ट्र.
- रोहित मेहरा (25): कोटा, राजस्थान.
- फिजा (24): सीकर, राजस्थान.
- आर्या जैन (24): पंजाब.
- निकिता (27): ओखला फेज-01, नई दिल्ली.
- हरदीप सिंह (24): लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
- दीनू सैफी (26): अमरोहा, उत्तर प्रदेश.
- शशि: पता ज्ञात नहीं.
- अनुराग (21): जयपुर, राजस्थान.
- अर्णव (24): पता ज्ञात नहीं.
मृतकों की सूची
- दिपाली, विष्णु गार्डन, दिल्ली
- सिमरन, जय श्री विहार, कोटा राजस्थान
- अमित कुमार, आदर्श नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली
घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंजार में भर्ती कराया गया है, कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर है. इसके बाद कुछ घायलों को बंजार से मेडिकल कॉलेज नेरचौक और जिला अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है.
NH-305 की खस्ताहाल हालत पर फूटा गुस्सा
हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-305 की जर्जर स्थिति पर कड़ा रोष व्यक्त किया है. लोगों का कहना है कि यह सड़क अब 'डेथ ट्रैप' बनती जा रही है. खराब स्थिति के कारण यहां पहले भी कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं. स्थानीय जनता ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि सड़क की हालत तुरंत सुधारी जाए और सुरक्षा के लिए पुख्ता क्रैश बैरियर लगाए जाएं.
विधायक और प्रशासन ने जताया शोक
बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बंजार अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पुलिस के अनुसार, अस्पताल में घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और दुर्घटना के सही कारणों (तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही) का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है. चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
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