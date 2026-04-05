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बंजार हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 19 लोग घायल, यहां देखें पूरी लिस्ट

घायलों के लिए चलाया गया देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन सीजन के बीच एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है. उपमंडल बंजार के सोझा (जालोड़ा मोड़) के पास शनिवार रात को सैलानियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं. प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि कर दी है. हादसे के दौरान दो लोग लापता हो गए थे. देर रात उन्हें भी खाई से रेस्क्यू कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली और अन्य राज्यों के 23 पर्यटकों का दल टेंपो ट्रैवलर में सवार होकर जलोड़ी जोत की वादियों का दीदार करने के बाद वापस बंजार की ओर लौट रहा था. इसी दौरान जालोड़ा मोड़ के पास चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे कई फीट गहरी खाई में जा समाई. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. देर रात तक चला रेस्क्यू हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोगों को खाई से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया और देर रात तक सभी को खाई से बाहर निकाला. प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस हादसे में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए पर्यटक घायल हुए हैं. घायलों की सूची