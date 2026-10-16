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लखीमपुर खीरी: चार बार के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का लंबी बीमारी के बाद निधन, बेलतुआ गांव में ली अंतिम सांस

लखीमपुर खीरी: राजनीति के पुराने चेहरों में शामिल और धौरहरा व मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्रों से चार बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी का शुक्रवार को निधन हो गया. उन्होंने ईसानगर क्षेत्र के अपने पैतृक गांव बेलतुआ में अंतिम सांस ली. बाला प्रसाद अवस्थी के निधन की खबर से जिले के राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है. भाजपा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले बाला प्रसाद अवस्थी ने लंबे समय तक जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया.



बाला प्रसाद अवस्थी का जन्म 20 जून 1950 को हुआ था. उनके पिता का नाम स्वर्गीय पुत्तू लाल अवस्थी था. उनकी पत्नी का नाम कृष्णा अवस्थी है. उनकी शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर और एलएलबी था. राजनीति में उनकी शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुई थी. इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनावों में अपनी पहचान बनाई और वर्ष 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट पर धौरहरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने. वर्ष 1993 में उन्हें भाजपा का लखीमपुर खीरी जिलाध्यक्ष बनाया गया.



भाजपा छोड़ बसपा में गए, फिर की वापसी:

वर्ष 2005 में बाला प्रसाद अवस्थी भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए. वर्ष 2007 में बसपा के टिकट पर धौरहरा से चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने. वर्ष 2012 में बसपा ने उन्हें मोहम्मदी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां जीत दर्ज कर वह तीसरी बार विधानसभा पहुंचे. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा में वापसी की और धौरहरा सीट से चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बने. इस तरह उन्होंने भाजपा और बसपा, दोनों दलों के टिकट पर विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की.