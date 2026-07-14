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2026 में अब तक चार बार कोर्ट को बस से उड़ाने की धमकी, दर्ज हुई एफआईआर

धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया, मगर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. ( ईटीवी भारत )

धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया, मगर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. (ईटीवी भारत)

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने कोहै। के अलग-अलग हिस्सों की बारीकी से जांच की, लेकिन कहीं भी कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद अधिकारियों ने स्थिति को सुरक्षित घोषित किया, जिससे अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

ईमेल मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर की सभी इमारतों को खाली कराया गया, ताकि किसी भी तरह की जनहानि न हो. इसके बाद बम बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और पुलिस की टीमों ने पूरे कोर्ट परिसर की कई घंटों तक गहन तलाशी ली.

वजीरगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया. यह ईमेल "प्रबाजानी लखनऊवी" नाम से भेजा गया था. मेल में दावा किया गया था कि सिविल कोर्ट परिसर में छह जिलेटिन बम लगाए गए हैं और जल्द ही कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा.

धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया, मगर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. (ईटीवी भारत)

सोमवार को राजधानी लखनऊ की सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा ईमेल किसने और कहां से भेजा। इसके लिए साइबर सेल व किराइम टीम को लगाया गया है.

लखनऊ: साल 2026 में अब तक राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर को चार बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. हर बार पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर खाली कराया और बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वायड की मदद से तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, चारों मामलों में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अब साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि ईमेल कहां से भेजा गया, इसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था. पुलिस ईमेल की तकनीकी जांच भी करा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

यह पहली बार नहीं है जब किसी अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो. पहले भी इस तरह के धमकी भरे संदेश सामने आ चुके हैं. हालांकि इस बार भी पुलिस की जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है.

2026 में अब तक चार बार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

13 फरवरी 2026 को साल की पहली धमकी : कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी 13 फरवरी को मिली थी. ईमेल के जरिए सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी. सूचना मिलते ही कोर्ट खाली कराया गया और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

17 फरवरी 2026 को दूसरी बार मिली धनकी: दूसरी बार 17 फरवरी को लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों की अदालतों को धमकी दी गई. इस बीर धमकी भरा भरा ईमेल भेजा गया. लखनऊ में जिला जज के चैंबर में 12 आरडीएक्स आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया था. पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की, लेकिन जांच में धमकी फर्जी निकली.

1 अप्रैल 2026 को तीसरी घटना: तीसरी बार जिला जज की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल भेजा गया. इसके बाद एहतियात के तौर पर सिविल कोर्ट परिसर खाली कराया गया. करीब दो घंटे तक तलाशी अभियान चला, लेकिन कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

13 जुलाई 2026 को चौथी बार हुई घटना: चौथी बार हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल भेजा गया. मेल में दावा किया गया कि सिविल कोर्ट परिसर में छह जिलेटिन बम लगाए गए हैं.

पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर खाली कराया और बम स्क्वायड व डॉग स्क्वायड की मदद से जांच कराई, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला. इस मामले में वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं.