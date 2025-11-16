ETV Bharat / state

YouTube से सीखा था ताला तोड़ने का ट्रिक, पलामू पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार के चार चोर!

पलामूः बिहार का एक ऐसा चोर गिरोह जिसने यूट्यूब (YouTube) से ताला तोड़ने के ट्रिक को सीखा था. यह गिरोह पेट्रोल या अन्य तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर ताला को तोड़ देता था और घटनाओं को अंजाम देता था.

पलामू जिला की पड़वा थाना की पुलिस ने बिहार के रोहतास के रहने वाले चार चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार चोरों ने पलामू पुलिस के समक्ष कई खुलासा किया है. यह गिरोह झारखंड और बिहार में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुका है.

दरअसल पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ीखास के इलाके में एक घर में चोरी हुई थी. चोरी की घटना के बाद पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी. इसी क्रम में थाना क्षेत्र में पुलिस को एक जगह पर संदिग्ध गतिविधि नजर आई. जिसके बाद पुलिस ने सभी से पूछताछ की और जानकारी ली तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है.

पुलिस ने बिहार के रोहतास के अकोढ़ीगोला रहने वाले जीतू कुमार, अभय खरवार, विफन खरवार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है. सभी पलामू के पड़वा के इलाके में शहद का कारोबार करने की बात बोलकर रुके हुए थे. पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है पड़वा थाना क्षेत्र के साथ-साथ टाउन थाना क्षेत्र में भी चोरी की थी. गिरफ्तार चारों आरोपी पलामू के अलावा लातेहार की इलाके में भी रेकी किया था और कई घरों में चोरी का प्रयास किया था. गिरोह से जुड़े हुए पुलिस को कई जानकारी मिली है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.