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कानपुर में 60 लाख की ज्वैलरी चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार

60 लाख की ज्वैलरी के साथ चार गिरफ्तार ( Photo Credit: मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )