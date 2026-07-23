कानपुर में 60 लाख की ज्वैलरी चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है, पुलिस कर रही है पूछताछ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 11:09 AM IST
कानपुर: शहर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित ज्वैलर्स की दुकान से 11 जुलाई को हुए 60 लाख रुपए की ज्वैलरी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में काकादेव थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों के सोने-चांदी के आभूषण, दो लाख रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.
डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी विकास एक शातिर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ पहले से 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था.
काकादेव थाना पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है.
डीसीपी ने बताया कि आरोपी चोरी की सारी ज्वैलरी औरैया निवासी ज्वैलर्स शर्मनलाल व कानपुर देहात निवासी गौरव ज्वैलरी से बेची थी. पुलिस ने दोनों ज्वैलर्स को भी गिरफ्तार किया है.
डीसीपी ने बताया, आरोपी विकास वारदात को अंजाम देने से पहले, पीड़ित को पूरी तरह से अपने विश्वास में कर लेता था, कई दिनों तक वह पीड़ित से मिलता है, फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह धोखे से सामान चोरी कर फरार हो जाता है. विजय नगर के मामले में भी उसने ज्वैलरी शॉप ऑनर के साथ कई दिनों तक संपर्क में रहा, फिर वहां भी जैसे ही दुकानदार वॉशरुम गया, आरोपी ज्वैलरी चोरी कर फरार हो गया.
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