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ऋषिकेश में 50 लाख की मोबाइल चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, हल्द्वानी में भी दो लुटेरे अरेस्ट

मोबाइल शॉप में हुई चोरी का खुलासा ( PHOTO- ETV Bharat )

ऋषिकेश: शहर के मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर 50 लाख रुपए के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली ऋषिकेश और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरी की वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 30 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप और एक आईपैड बरामद किया है. इसके अलावा चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई दो बाइकें भी पुलिस ने कब्जे में ली है. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, बीती 6 नवंबर की रात करीब दो से चार बजे के बीच ऋषिकेश-हरिद्वार रोड स्थित गीतानगर गली नंबर-10 के बाहर मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर चोरों ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डेमो फोन चोरी कर लिए थे. दुकान स्वामी की शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे करीब 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.