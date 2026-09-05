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बिहार में छात्रा से मालिश कराने वाले 4 सरकारी शिक्षक सस्पेंड

बक्सर में शिक्षण खामियां, अनियमितता, खराब मध्याह्न भोजन, छात्रा से कंधा दबवाने और उपस्थिति धोखाधड़ी मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित चार शिक्षक निलंबित. रिपोर्ट-उमेश पांडेय

Buxar Teachers Suspended
गरहथा कला मध्य विद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
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बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड स्थित गरहथा कला मध्य विद्यालय में सामने आई कथित अनियमितताओं ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय के गंभीर प्रकरण के बाद आया है. शिक्षा विभाग ने निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत चार शिक्षकों को निलंबित किया है.

चार शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई: निलंबित शिक्षकों में प्रभारी प्रधानाध्यापक राधामोहन यादव, विशिष्ट शिक्षक योगेंद्र यादव, शिक्षक राकेश सिंह और शिक्षक रामबचन यादव शामिल हैं. विभागीय दस्तावेजों में इनके खिलाफ विद्यालय संचालन, शिक्षण कार्य और अभिलेखों से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है.

Garhatha Kala Middle School
चार शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)

छात्रा से कंधा दबवाने का आरोप: शिक्षक रामबचन यादव के खिलाफ एक छात्रा से कंधा दबवाने का आरोप विभागीय रिपोर्ट में दर्ज है. आरोप की अंतिम सच्चाई जांच के बाद तय होगी, लेकिन यह मामला बच्चों की सुरक्षा और शिक्षक की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है. विद्यालय को बच्चों के सुरक्षित भविष्य की जगह बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.

Garhatha Kala Middle School
चार शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)

निरीक्षण में उजागर हुई कई खामियां: 25 अगस्त को हुए निरीक्षण की रिपोर्ट 27 अगस्त को जिला शिक्षा विभाग को भेजी गई. रिपोर्ट में शिक्षण कार्य, समय-सारणी, गृहकार्य, पाठ-टीका, अभिलेखों का रखरखाव और शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल जैसे कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज की गई. शिक्षण व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. स्थिति इतनी खराब बताई गई कि छात्र मुख्य द्वार पर तालाबंदी तक करने को मजबूर हुए.

प्रधानाध्यापक की भूमिका पर सवाल: प्रभारी प्रधानाध्यापक राधामोहन यादव के खिलाफ विद्यालय संचालन और दस्तावेजों से संबंधित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई हुई. समय-सारणी, रोकड़ पंजी, स्टॉक पंजी, मध्याह्न भोजन पंजी और कंपोजिट ग्रांट से जुड़े अभिलेखों की स्थिति पर सवाल उठे. खेल सामग्री और छात्रों की कॉपियां शौचालय में रखे होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में है.

Garhatha Kala Middle School
चार शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)

ई-शिक्षाकोष में उपस्थिति संबंधी आपत्ति: निरीक्षण रिपोर्ट में एक अवधि में अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज किए जाने और वेतन भुगतान से जुड़ी आपत्ति का जिक्र है. डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद वास्तविक और दर्ज उपस्थिति में अंतर सामने आने से निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है.

मध्याह्न भोजन और शौचालय व्यवस्था: मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई. हरी सब्जी के इस्तेमाल और भोजन की गुणवत्ता पर सवाल हैं। चार शौचालयों में से केवल दो के क्रियाशील होने की बात रिपोर्ट में कही गई है. बुनियादी सुविधाओं की यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता के दावों पर सवाल खड़ा करती है.

Garhatha Kala Middle School
चार शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)

निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समीक्षा बैठकें और ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था के बावजूद विद्यालय में इतनी गड़बड़ियां निरीक्षण के दौरान ही सामने आईं. नथुनी अहीर डेरा के बाद गरहथा कला का यह मामला सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षक जवाबदेही और जमीन पर प्रभावी निगरानी की जरूरत को फिर रेखांकित करता है. केवल निलंबन पर्याप्त नहीं, व्यवस्थागत सुधार की मांग उठ रही है.

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