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खाई में गिरी शिक्षकों की कार, मौके पर मची चीख-पुकार, अल्मोड़ा के चौखुटिया का मामला

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. हादसा चौखुटिया में उड़ली खान के पास हुआ.

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घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 8:15 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में उड़ली खान के पास कार के खाई में गिरने की सूचना है. बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग शिक्षक है, जो स्कूल से लौट रहे थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में ये हादसा हो गया.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज धामदेवल में छुट्टी होने के बाद शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रतिदिन की तरह कार से चौखुटिया लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार उडलीखान के पास पहुंची, ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और कार बेकाबू होकर सीधे खाई में जा गिरी. बताया जा रहा है कि खाई में गिरते समय कार ने दो बार पलटी मारी थी. इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को धामदेवल से शिक्षक कार यूके-07 एफएच-1287 में सवार होकर चौखुटिया लौट रहे थे. उड़ली खान के समीप पहुंचते ही चालक वाहन पर संतुलन खो बैठा, जिससे कार पलटते हुए सड़क से नीचे जा गिरी. वाहन के गिरने की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से घायलों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया. हादसे में नवल किशोर पुत्र राजेंद्र प्रसाद, मोनिका आर्या पत्नी दिनेश चंद्र, हेमलता नेगी पत्नी जीवन नेगी और दीपचंद जोशी पुत्र गोपाल जोशी घायल हो गए. सीएचसी के चिकित्सकों के अनुसार दुर्घटना में चालक बृजेश सिंह को कोई चोट नहीं आई है. कार में सवार दो शिक्षक और दो शिक्षिकाओं को चोटें आई हैं. सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर है. थानाध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

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अल्मोड़ा सड़क हादसा
CAR FALLS INTO DITCH ALMORA

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