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RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा, जमीन पर घसीटा; 4 निलंबित, रेलवे ने बनाई जांच कमेटी

घटना रविवार दोपहर करीब 12 बजे अमृतसर से विशाखापट्नम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के समय की है.

RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा.
RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:10 AM IST

5 Min Read
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आगरा: कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन अधीक्षक (Deputy SS) नरेंद्र सिंह चाहर को RPF के एसआई और जवानों ने पीटा. जमीन पर घसीटा और आरपीएफ थाना ले गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. रेलवे ने फिलहाल वीडियो में दिख रहे RPF के 4 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी गठित है.

क्या है पूरा मामला: घटना अमृतसर से विशाखापट्नम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के समय की है. यह ट्रेन रविवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची. ट्रेन में सफर कर रही लुधियाना की यात्री रंजीता राव पेठा खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरीं.

खुले पैसे मिलने में देरी होने पर ट्रेन चलने लगी. तभी ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने महिला को दौड़ते देखकर उसकी सुरक्षा को लेकर गार्ड को सूचना दी. इससे ट्रेन रुकी और महिला यात्री रंजीता राव सुरक्षित ट्रेन में बैठ गईं.

इसी को लेकर RPF और डिप्टी एसएस के बीच विवाद हुआ. चानक ट्रेन रुकने पर मौके पर पहुंचे आरपीएफ के एएसआई और कांस्टेबल ने ट्रेन रुकने की वजह चेन पुलिंग समझी. इस पर महिला यात्री रंजीता राव के साथ मौजूद आशीष कुमार को ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया.

RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा, जमीन पर घसीटा. (Video Credit: ETV Bharat)

1 हजार जुर्माना, नहीं दी रसीद: उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाकर धनराशि ले ली. महिला यात्री रंजीता राव का आरोप है कि उनसे राशि तो ली गई, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं दी गई.

इस पर डिप्टी एसएस ने RPF कर्मियों को बताया कि ट्रेन में चेन पुलिंग नहीं हुई, बल्कि मेरी सूचना देने पर ट्रेन रोकी गई. इसी बात पर डिप्टी एसएस और RPF कर्मचारियों में विवाद हो गया.

RPF कर्मियों ने डिप्टी एसएस के साथ मारपीट की. जमीन पर गिराकर घसीटकर RPF थाने ले गए. इससे प्लेटफॉर्म पर हंगामे और अफरातफरी की स्थिति बन गई. मौके पर भीड़ जमा हो गई.

तब वहां पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया. लेकिन, मामला शांत नहीं हुआ. इसकी वजह से हीराकुंड एक्सप्रेस भी कुछ देर तक स्टेशन पर खड़ी रही. महिला यात्री रंजीता राव और उनके पति को भी ट्रेन से उतरना पडा. उनकी यात्री पूरी नहीं हो सकी.

रेल अधिकारी के घसीटकर ले जाते आरपीएफ कर्मी.
रेल अधिकारी के घसीटकर ले जाते आरपीएफ कर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat)

GRP थाने में केस: डिप्टी एसएस और RPF जवानों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई. कहा कि आगरा कैंट स्टेशन पर हंगामा हो रहा है. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

रेलवे अधिकारियों ने मामला शांत किया. महिला यात्री रंजीता राव ने GRP थाना पर प्रार्थना पत्र देकर अपना बयान दर्ज कराया. इसके बाद GRP थाना प्रभारी निरीक्षक ने CCTV फुटेज की जांच शुरू की.

डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर की तहरीर पर GRP थाना में RPF के एएसआई एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, आरपीएफ कांस्टेबल जितेंद्र और बदन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें आरोप है कि महिला की सुरक्षा को देखकर ट्रेन को रुकवाया था. चेन पुलिंग की घटना नहीं हुई थी.

इसके बाद भी RPF के आरोपी जवानों ने महिला यात्री के पति की चेन पुलिंग करने के आरोप में एक हजार रुपए की रसीद काटने के नाम पर एक हजार रुपये छीन लिए. रसीद भी नहीं दी. इसका विरोध करने पर मारपीट की गई. इससे महिला यात्री और उसके पति को ट्रेन से उतरना पडा.

रेल अधिकारी की पिटाई के विरोध में रेल कर्मचारी.
रेल अधिकारी की पिटाई के विरोध में रेल कर्मचारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

DRM ऑफिस का घेराव: कैंट स्टेशन पर डिप्टी एसएस के साथ मारपीट और घसीटने की जानकारी पर रेलवे कर्मचारी एकजुट हो गए. डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर भी आरोपी RPF के एएसआई और जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर DRM आवास पर पहुंच गए.

सांसद राजकुमार चाहर भी पहुंचे.
सांसद राजकुमार चाहर भी पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

उनके साथ ही रेलवे कर्मचारियों की कई यूनियन के पदाधिकारी और रेलवे कर्मचारी पहुंच गए. हंगामा की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. भाजपा सांसद राजकुमार चाहर भी मौके पर रविवार रात पहुंचे. उन्होंने डिप्टी एसएस का पक्ष लिया.

इस पर देर रात तक DRM आवास का रेलवे कर्मचारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने घेराव किया. मौके पर RPF अधिकारियों को भी सांसद राजकुमार चाहर और रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने आड़े हाथों लिया.

डिप्टी एसएस नरेंद्र सिंह चाहर सफेद शर्ट (बीच में)
डिप्टी एसएस नरेंद्र सिंह चाहर सफेद शर्ट (बीच में) (Photo Credit: ETV Bharat)

RPF कर्मचारी निलंबित: आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मिले तथ्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई की गई है. इसमें एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, आरपीएफ कांस्टेबल जितेंद्र और बदन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. समिति में ASC आगरा कैंट, ADEE, और AOM को शामिल किया गया है. जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में 18 PCS अफसरों का ट्रांसफर, इनमें सात महिला अधिकारी, जानिए किसे कहां मिली नई तैनाती

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