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RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा, जमीन पर घसीटा; 4 निलंबित, रेलवे ने बनाई जांच कमेटी

RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात उप स्टेशन अधीक्षक (Deputy SS) नरेंद्र सिंह चाहर को RPF के एसआई और जवानों ने पीटा. जमीन पर घसीटा और आरपीएफ थाना ले गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. रेलवे ने फिलहाल वीडियो में दिख रहे RPF के 4 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी गठित है. क्या है पूरा मामला: घटना अमृतसर से विशाखापट्नम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के समय की है. यह ट्रेन रविवार दोपहर करीब 12 बजे आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची. ट्रेन में सफर कर रही लुधियाना की यात्री रंजीता राव पेठा खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरीं. खुले पैसे मिलने में देरी होने पर ट्रेन चलने लगी. तभी ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने महिला को दौड़ते देखकर उसकी सुरक्षा को लेकर गार्ड को सूचना दी. इससे ट्रेन रुकी और महिला यात्री रंजीता राव सुरक्षित ट्रेन में बैठ गईं. इसी को लेकर RPF और डिप्टी एसएस के बीच विवाद हुआ. चानक ट्रेन रुकने पर मौके पर पहुंचे आरपीएफ के एएसआई और कांस्टेबल ने ट्रेन रुकने की वजह चेन पुलिंग समझी. इस पर महिला यात्री रंजीता राव के साथ मौजूद आशीष कुमार को ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया. RPF जवानों ने रेल अधिकारी को पीटा, जमीन पर घसीटा. (Video Credit: ETV Bharat) 1 हजार जुर्माना, नहीं दी रसीद: उस पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाकर धनराशि ले ली. महिला यात्री रंजीता राव का आरोप है कि उनसे राशि तो ली गई, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं दी गई. इस पर डिप्टी एसएस ने RPF कर्मियों को बताया कि ट्रेन में चेन पुलिंग नहीं हुई, बल्कि मेरी सूचना देने पर ट्रेन रोकी गई. इसी बात पर डिप्टी एसएस और RPF कर्मचारियों में विवाद हो गया. RPF कर्मियों ने डिप्टी एसएस के साथ मारपीट की. जमीन पर गिराकर घसीटकर RPF थाने ले गए. इससे प्लेटफॉर्म पर हंगामे और अफरातफरी की स्थिति बन गई. मौके पर भीड़ जमा हो गई. तब वहां पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया. लेकिन, मामला शांत नहीं हुआ. इसकी वजह से हीराकुंड एक्सप्रेस भी कुछ देर तक स्टेशन पर खड़ी रही. महिला यात्री रंजीता राव और उनके पति को भी ट्रेन से उतरना पडा. उनकी यात्री पूरी नहीं हो सकी.