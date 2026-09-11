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दिल्ली: चार संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, FRRO के जरिए डिपोर्टेशन की कार्रवाई

नई दिल्ली: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नॉर्थ-वेस्ट जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने चार लोगों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक चारों बांग्लादेशी नागरिक हैं और बिना वैध यात्रा या पहचान दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे. पुलिस ने इनके कब्जे से प्रतिबंधित IMO एप इंस्टॉल किए गए पांच स्मार्टफोन और मोबाइल की गैलरी में सुरक्षित बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज बरामद किए हैं.

भलस्वा फ्लाईओवर के पास पुलिस का एक्शन - पुलिस के अनुसार भलस्वा फ्लाईओवर के पास विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. फॉरेनर सेल की टीम ने चार संदिग्धों को पकड़ा. शुरुआती पूछताछ में वे वैध यात्रा या पहचान संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद दस्तावेजों की जांच, डिजिटल फुटप्रिंट और पूछताछ के आधार पर उनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई.

चारों भारत में अवैध रूप से रह रहे थे: पुलिस ने बताया कि चारों भारत में अवैध रूप से रह रहे थे. पकड़े गए लोगों की पहचान सैकत उर्फ मेघा दास (35), मोहम्मद नूर मोहम्मद (21), नाजिमुद्दीन उर्फ नेहा कक्कन (29) और मोहम्मद जाहिद हसन उर्फ शिवांगी रॉय (23) के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड में चारों का जेंडर ट्रांसजेंडर दर्ज है.