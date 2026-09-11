दिल्ली: चार संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, FRRO के जरिए डिपोर्टेशन की कार्रवाई
भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नॉर्थ-वेस्ट जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने चार लोगों को पकड़ा
Published : September 11, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नॉर्थ-वेस्ट जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने चार लोगों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक चारों बांग्लादेशी नागरिक हैं और बिना वैध यात्रा या पहचान दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे. पुलिस ने इनके कब्जे से प्रतिबंधित IMO एप इंस्टॉल किए गए पांच स्मार्टफोन और मोबाइल की गैलरी में सुरक्षित बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज बरामद किए हैं.
भलस्वा फ्लाईओवर के पास पुलिस का एक्शन - पुलिस के अनुसार भलस्वा फ्लाईओवर के पास विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. फॉरेनर सेल की टीम ने चार संदिग्धों को पकड़ा. शुरुआती पूछताछ में वे वैध यात्रा या पहचान संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद दस्तावेजों की जांच, डिजिटल फुटप्रिंट और पूछताछ के आधार पर उनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई.
चारों भारत में अवैध रूप से रह रहे थे: पुलिस ने बताया कि चारों भारत में अवैध रूप से रह रहे थे. पकड़े गए लोगों की पहचान सैकत उर्फ मेघा दास (35), मोहम्मद नूर मोहम्मद (21), नाजिमुद्दीन उर्फ नेहा कक्कन (29) और मोहम्मद जाहिद हसन उर्फ शिवांगी रॉय (23) के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड में चारों का जेंडर ट्रांसजेंडर दर्ज है.
"अवैध घुसपैठ और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस लगातार निगरानी और सत्यापन अभियान चला रही है. कार्रवाई के दौरान मिले डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद चारों की नागरिकता और भारत में उनके अवैध रूप से रहने की पुष्टि हुई... आकांक्षा यादव (डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट)
चारों (FRRO) फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के समक्ष पेश:पुलिस ने चारों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वे दिल्ली में कब से रह रहे थे और उनके संपर्क में कौन-कौन लोग थे. मामले में आगे की जांच जारी है.
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