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बानसूर में घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, एक परिवार के 4 लोग झुलसे हालत गंभीर, धरने पर बैठे ग्रामीण

धरने पर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat )