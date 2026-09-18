बानसूर में घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, एक परिवार के 4 लोग झुलसे हालत गंभीर, धरने पर बैठे ग्रामीण

बानसूर में घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, एक परिवार के 4 लोग झुलसे हालत गंभीर, धरने पर बैठे ग्रामीण
ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा, जिससे यह हादसा हुआ.
Published : September 18, 2026 at 10:40 AM IST
कोटपूतली : जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव बहराम का बास में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया. करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए. घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए.
बानसूर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के बहराम का बास गांव में अचानक बिजली के वोल्टेज में तेज बढ़ोतरी हो गई. देखते ही देखते घरों में लगे बिजली उपकरणों में तेज करंट दौड़ने लगा. इसी दौरान एक परिवार के चार सदस्य करंट की चपेट में आकर झुलस गए. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. घायलों को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए.
इसे भी पढ़ें. दूध लेने निकले महंत की करंट से मौत, रास्ते में टूटकर पड़ा था 11 केवी का तार
ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण घरों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ा, जिससे यह हादसा हुआ. ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था को लेकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.
ग्रामीणों ने मांग है कि घटना की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही गांव में बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर की जांच कराकर भविष्य में इस तरह की घटना रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. घटना के बाद मौके पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों के पहुंचने की सूचना है.