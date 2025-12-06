ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 4 चोर गिरफ्तार, कोई B.Com तो कोई BA-LLB का छात्र, कारों के टायर और रिमों की करते थे चोरी

गुरुग्राम पुलिस ने एलएलबी, बीकॉम और सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े 4 छात्रों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

4 Students Arrested In Gurugram
टायर और रिम चोरी करने वाले गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 6, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
गुरुग्रामः स्थानीय पुलिस ने कॉलेजों में उच्च शिक्षा ले रहे ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो पढ़ाई के साथ-साथ पार्टी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. गैंग में शामिल छात्र पढ़ाई के साथ-साथ रात में चोरी करते थे. मुख्य रूप से क्लबों और हाई प्रोफाइल पार्टियों में पैसे उड़ाने के लिए कारों के टायर और रिम चुराते थे. बीते 2 महीनों में छात्रों का यह गैंग 14 वारदातों को अंजाम दे चुका था. गिरफ्तार होने वालों में हरियाणा के अलावा बिहार के छात्र भी शामिल हैं. ये लोग चोरी के पैसों से क्लब और नाइट पार्टी का शौक पूरा करते थे. पुलिस के अनुसार सभी छात्र अच्छे-खासे परिवारों से संबंध रखते हैं.

5 दिसंबर को टायर चोरी के बाद मामले का हुआ खुलासाः दरअसल 16 नवंबर को सेक्टर-45 के उदय नगर में एक कार के चारों टायर चोरी होने की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस अपराध शाखा सेक्टर-43 की टीम निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में 5 दिसंबर को सेक्टर-49 से इस चर्चित गैंग को पकड़ने में सफल मिली. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषिकेश निवासी सेक्टर-39 झाड़सा, ये CA कोर्स का छात्र है. अर्जुन झज्जर के सिवाना गांव का निवासी, BA-LLB का छात्र है. पीयूष राणा पलवल का रहने वाला है, B.Com का छात्र है. वहीं तुषार कुमार बिहार के मुंगेर से है जो गुरुग्राम के DSD कॉलेज में B.Com का छात्र है.

गुरुग्राम में प्रोफेशनल कोर्स के 4 छात्र गिरफ्तार (Etv Bharat)

गिरफ्तार आरोपी स्कूल के दोस्त हैंः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "चारों आरोपी स्कूल के समय से दोस्त हैं. सभी अच्छे परिवारों से आते हैं. पूछताछ में पता चला कि इन युवाओं को क्लब और नाइट पार्टी का शौक था, लेकिन जेब खर्च कम होने के चलते इन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया. रात में अर्जुन की मारुति फ्रॉन्क्स कार में निकलकर ये शहर के सेक्टरों और होटलों के बाहर खड़ी गाड़ियों की रेकी करते थे. मौका मिलते ही जैक और टूल्स से टायर-रिम निकाल लेते और गाड़ी को ईंटों पर छोड़कर निकल जाते थे. पुलिस पूछताछ में इन पढ़े-लिखे चोरों ने स्वीकार किया कि उन्होंने गुरुग्राम में बीते दो महीनों में 14 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. कई मामलों में अलग-अलग थानों में केस दर्ज भी हो चुके हैं."

सामान बरामदगी के लिए पूछताछ करेगी पुलिसः पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि "आज आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा, जहां उनसे अन्य वारदातों, संभावित साथियों और चोरी किए सामान की बरामदगी को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी. फिलहाल जांच जारी है."

