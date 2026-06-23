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थार से उम्मीद की किरण: चार ग्रामीण विद्यार्थियों को 80 लाख रुपए छात्रवृत्ति

बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की ओर से संचालित 'उम्मीद' कार्यक्रम में मार्गदर्शन और कोचिंग पाकर नितिन चौधरी पुत्र देवेंद्र निवासी धोरीमन्ना (बालोतरा), गोसाईराम पुत्र लिखमाराम निवासी भलीसर (बालोतरा), जसाराम पुत्र सोनाराम, निवासी गंगासरा (बाड़मेर), भंवरलाल पुत्र बदराराम निवासी डेलुओं का तला, चौहटन (बाड़मेर) का अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (बेंगलुरु व भोपाल) की प्रवेश परीक्षा में चयन हुआ.

बाड़मेर/बालोतरा: थार के सुदूर ग्रामीण अंचलों से प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. बाड़मेर-बालोतरा के चार छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से देश के प्रतिष्ठित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में चयन के साथ ही 80 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हासिल की.

सरकारी स्कूलों में पढ़े: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि सबसे खास बात है कि किसान परिवारों के चारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हुए सफलता हासिल की. इनकी सफलता केवल प्रवेश परीक्षा तक सीमित नहीं है. इन्हें आगामी वर्षो की स्नातक शिक्षा के लिए प्रति छात्र 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी. बेनीवाल के अनुसार, उम्मीद कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि संसाधनों के अभाव में कोई भी प्रतिभा पीछे न रह जाए. प्रति विद्यार्थी 20 लाख रुपए छात्रवृत्ति मिलना क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है.

पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते: अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के धोरीमन्ना कोऑर्डिनेटर शिवम ने बताया, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इंटर एग्जाम पास करना पड़ता है. इसके बाद विद्यार्थियों की पारिवारिक आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है. इसमें रहने, खाने, किताबें और पढ़ाई का पूरा खर्च शामिल है. चारों छात्र अपनी रुचि के अनुसार स्नातक स्तर पर विषयों का चयन कर पढ़ सकेंगे. फिफ्टी विलेजर्स संस्थान के डॉ. भरत सारण ने बताया, किसान परिवार से आने वाले इन छात्रों को उच्च शिक्षा के खर्च की चिंता नहीं रहेगी.

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