बांदा में चार मंजिला मकान पोकलैंड मशीन पर गिरा, चालक गंभीर रूप से घायल, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हादसा
कड़ी मशक्कत के बाद चालक को मलबे से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 9:55 PM IST
बांदा : तिंदवारी रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. अतिक्रमण हटा रहे पोकलैंड मशीन पर चार मंजिला मकान ढह गया, जिससे चालक मलबे में दब गया. कड़ी मशक्कत के बाद चालक को मलबे से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
पूरा मामला बांदा के बबेरू कस्बे का है. सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से की जा रही है. शुक्रवार को तिंदवारी रोड पर एक चार मंजिला मकान पर पोकलैंड मशीन की कार्रवाई की जा रही थी, तभी मकान अचानक ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया. बस्ती जिले का रहने वाला पोकलैंड मशीन चालक दिलीप मलबे में दब गया.
मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण की कार्यवाही में लगे अन्य बुलडोजरों की मदद से मलबे को हटवाया और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
वहीं घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि पोकलैंड मशीन जब एक मकान में तोड़फोड़ का कार्य कर रहा है उसी दौरान पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पोकलैंड मशीन मलबे में दब गया.
सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के दौरान एक मकान पोकलैंड मशीन के ऊपर गिर गया था. जिसका चालक घायल हुआ है. चालक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर इसका उपचार चल रहा है.
