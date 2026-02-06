ETV Bharat / state

बांदा में चार मंजिला मकान पोकलैंड मशीन पर गिरा, चालक गंभीर रूप से घायल, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ हादसा

मलबे दबी पोकलैंड मशीन. ( Photo Credit; viral )

बांदा : तिंदवारी रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. अतिक्रमण हटा रहे पोकलैंड मशीन पर चार मंजिला मकान ढह गया, जिससे चालक मलबे में दब गया. कड़ी मशक्कत के बाद चालक को मलबे से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पूरा मामला बांदा के बबेरू कस्बे का है. सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से की जा रही है. शुक्रवार को तिंदवारी रोड पर एक चार मंजिला मकान पर पोकलैंड मशीन की कार्रवाई की जा रही थी, तभी मकान अचानक ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया. बस्ती जिले का रहने वाला पोकलैंड मशीन चालक दिलीप मलबे में दब गया. पोकलैंड मशीन पर गिरा मकान. (Video Credit; viral video)