दिल्ली के गांधी नगर में चार मंजिला इमारत झुकी, दहशत में लोग; बिल्डिंग को कराया खाली
इमारत के मालिक विक्रम तनेजा ने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इलाके में किए जा रहे सीवर के काम को जिम्मेदार ठहराया है.
Published : September 12, 2026 at 7:05 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में शनिवार को चार मंजिला इमारत के अचानक झुकने से हड़कंप मच गया. इमारत की हालत देखकर आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर इमारत को खाली करा दिया गया. सुरक्षा के मद्देनजर बिल्डिंग के आसपास घेराबंदी कर दी गई है, ताकि कोई व्यक्ति उसके नजदीक न जा सके.
मामले की सूचना मिलने के बाद एमसीडी की टीम भी मौके पर पहुंची और इमारत की स्थिति का जायजा लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. फिलहाल इमारत को खाली रखा गया है और आसपास के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
गांधी नगर में चार मंजिला इमारत झुकी
इमारत के मालिक विक्रम तनेजा ने इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इलाके में किए जा रहे सीवर के काम को जिम्मेदार ठहराया है. उनका दावा है कि पिछले करीब एक साल से उनकी गली में सीवर डालने का काम चल रहा है. इस दौरान करीब तीन बार जेसीबी मशीन से गहरी खुदाई की गई. उनका कहना है कि हर बार खुदाई के बाद आसपास के मकानों की स्थिति बिगड़ती गई और अब उनकी इमारत झुक गई है.
लोगों में दहशत, इमारत को करा दिया गया खाली
विक्रम तनेजा के मुताबिक पहले इमारत में इस तरह की कोई समस्या नहीं थी. लेकिन सीवर डालने के लिए गहरी खुदाई शुरू होने के बाद से मकान में लगातार दरारें बढ़ती गईं. अब स्थिति यह हो गई है कि चार मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई है. उन्होंने संबंधित विभाग से मामले की जांच कराने और नुकसान की भरपाई की मांग की है.
स्थानीय लोगों ने भी दिल्ली जल बोर्ड के सीवर कार्य पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इलाके में खुदाई के बाद कई मकानों में दरारें आने की शिकायत सामने आई है. लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई, जिससे आसपास की इमारतों पर असर पड़ रहा है.
इस मामले में पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी दिल्ली जल बोर्ड के काम पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गांधीनगर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन काम में लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है और एक इमारत झुक गई है. पूर्व मेयर ने कहा कि जिन मकान मालिकों की इमारतों को दिल्ली जल बोर्ड के काम से नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए. हालांकि, इमारत के झुकने की वास्तविक वजह क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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