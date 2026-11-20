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त्योहार मनाकर वापस काम पर जाना है? रेलवे चला रहा 4 स्पेशल ट्रेन; जानें टाइमिंग और स्टॉपेज

रेलवे चला रहा यह 4 स्पेशल ट्रेन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दिवाली और छठ पर्व मनाकर लौट रहे यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने चार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इन विशेष ट्रेनों का संचालन 21 और 22 नवंबर को किया जाएगा.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि पर्व स्पेशल अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से बड़ी संख्या में यात्रियों को राहत मिलेगी.

चलेंगी यह ट्रेनें: ट्रेन संख्या 05305 छपरा-उधना पूजा विशेष ट्रेन का संचालन 21 नवंबर को छपरा से एक फेरे के लिए किया जाएगा. यह ट्रेन छपरा से शाम 06:20 बजे चलकर बलिया, रसड़ा, मऊ, आजमगढ़ होते हुए शाहगंज स्टेशन पर रात 11:35 बजे पहुंचेगी. वहां से 11:40 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद जौनपुर स्टेशन पर रात 12:25 बजे आगमन और 12:30 बजे प्रस्थान, वाराणसी स्टेशन पर रात 01:25 बजे आगमन और 01:30 बजे प्रस्थान करेगी. आगे यह मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा और भुसावल होते हुए अगले दिन सुबह 05:20 बजे उधना पहुंचेगी. इस ट्रेन में स्लीपर और सामान्य कोच सहित कुल 18 कोच लगेंगे. ट्रेन संख्या 05013/05014 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. 21 नवंबर को ट्रेन संख्या 05013 छपरा से शाम पांच बजे चलकर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा व अन्य स्टेशनों से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर सुबह 04:30 बजे पहुंचेगी. यहां से 04:40 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद कानपुर, टूंडला और गाजियाबाद होते हुए दोपहर 03:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वापसी दिशा में 22 नवंबर को ट्रेन संख्या 05014 आनंद विहार टर्मिनल से शाम 06:45 बजे चलकर निर्धारित मार्ग से होते हुए लखनऊ स्टेशन पर अगले दिन सुबह 06:15 बजे आगमन और 06:25 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद गोरखपुर होते हुए छपरा शाम 18:40 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी में स्लीपर और सामान्य कोच सहित कुल 18 कोच होंगे.