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कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली इन चार ट्रेनों के रूट में बदलाव, जानिए नया रूट

कानपुर: गोरखपुर-गोंडा रेलखंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और नॉन-इंटर लॉकिंग का काम तेजी से चल रहा है. इस तकनीकी कार्य के चलते उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल होकर गुजरने वाली चार प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है. आगामी 26 सितंबर को बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली की ओर आने-जाने वाली ये ट्रेनें अपने नियमित रूट गोरखपुर के बजाय अब छपरा, औंड़िहार, बनारस और प्रयागराज जंक्शन होकर कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगी.



इन प्रमुख स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें

मार्ग परिवर्तन के चलते इन चारों ट्रेनों का ठहराव 26 सितंबर को सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती और ऐशबाग स्टेशनों पर पूरी तरह निरस्त रहेगा. ऐसे में जिन यात्रियों को इन स्टेशनों से यात्रा शुरू करनी थी या यहाँ उतरना था, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी या किसी अन्य ट्रेन का रुख करना पड़ेगा.





26 सितंबर को परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें



