ETV Bharat / state

कृष्ण की नगरी मथुरा में 'मिनी जामताड़ा'; साइबर ठगों के पकड़ने पहुंचे 4 एसपी-चार सीओ, 26 इंस्पेक्टर और 350 कांस्टेबल

मथुरा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई: गुरुवार को गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस, नगला मेव, मोडसेरस ओर मंडौर गांव में पुलिस पुलिस को सूचना मिली कि साइबर अपराध के जरिए सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया. सैकड़ों पुलिस वालों को गांव में देखकर हर कोई चौंक गया. यह अभियान साइबर क्रिमिनल्स के गिरोहों को पकड़ने के लिए चलाया गया था.

इस टीम में 4 एसपी, 4 सीओ, 26 इंस्पेक्टर और 350 कांस्टेबल और पीएसी की एक कंपनी शामिल थी. एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने कहा सर्च ऑपरेशन में 40 लोगों को हिरासत में लिया गया.

मथुरा: मथुरा पुलिस ने गुरुवार को साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाया. गोवर्धन थाना क्षेत्र के मिनी जामताड़ा के नाम से जाने वाले गांव देवसेरस, नगला मेव, मोडसेरस और मंडौर में सुबह मथुरा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया.

मौजूद रही कई पुलिस की कई टीमें: मथुरा के चार गांवों में पुलिस ने एक साथ दबिश दी. इस दौरान चार एसपी, चार सीओ, 26 इंस्पेक्टर, 350 कांस्टेबल के साथ पीएसी की एक कंपनी मौजूद थी. एक साथ गांव में रेड मारी गई. बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को देखकर ग्रामीणों में हुड़कप मच गया. पुलिस ने मौके पर से करीब चालीस लोगों को हिरासत में लिया.

मथुरा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

40 लोग हिरासत में, पूछताछ जारी: एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने कहा हिरासत में लिए गये 40 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. मौके से पुलिस ने दो सौ मोबाइल फोन, दो सौ सिम कार्ड, आधार कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. इन चार गांवों के कुछ युवा लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे हैं. एसपी देहात ने बताया कि ये लोग फोन कॉल, फोटो, एपीके फाइल और वीडियो के माध्यम से ठगी कर रहे थे.

यूपी के जामताड़ा के नाम से बदनाम हैं गांव: एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस, नगला मेव, मोडसेरस ओर मंडौर गांव यूपी के जामताड़ा गांव के नाम से जाने जाते हैं. इसी गांव के 15 से 25 वर्ष के लोगों. ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं. इस गांव में रहकर लोग लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

ठगी में गांव से हॉटस्पॉट का इस्तेमाल हुआ: एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि पुलिस की टीम ने कई घंटे घरों, खेतों, झोपड़ियों और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली. इस दौरान आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध मोबाइल फोन, आधार कार्ड और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाली कई डिजिटल डिवाइस बरामद की गयीं. अभियान के दौरान 40 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है. सभी पूछताछ के लिए साइबर क्राइम यूनिट के सामने पेश किए गये. सूचना मिली थी कि ठगी में हॉटस्पॉट का इस्तेमाल गांव से किया गया था.

यह भी पढ़ें- आजम खान को बड़ी राहत; सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त